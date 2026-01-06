滙豐減6個月定期存款息至2.1厘　有數字銀行逆市推1個月18厘優惠

踏入新一年，隨著年結效應減退，港元拆息已全線回落至3厘以下，當中龍頭大行滙豐將6個月港元定存息2.4厘降至2.1厘，減幅為30點子，適用於所有個人客戶卓越理財尊尚、卓越理財、HSBC One及其他客戶。不過，該行未有下調3個月港元定存息率，繼續維持於2.4厘。



其他三大行暫未有跟隨，恒生及渣打6個月港元定存息率仍有2.4厘，中銀則有2.2厘，意味滙豐為大行中最低。3個月定存方面，滙豐、恒生及中銀均有2.4厘，而渣打則僅有2.3厘。四大行定存起存額均為1萬元。

數字銀行推快閃定存優惠

不過，其他銀行包括數字銀行仍有推高息定存優惠吸客，當中數字銀行Fusion Bank富融銀行本周快閃定存，提供1個月5厘年利率，每份5萬元，總共有名額40份，每人限搶1份。而PAObank也再推新一輪開戶迎新優惠，在1月31日前現有客戶透過推薦碼予親友，被推薦人成功開立全新個人戶口，首5萬元定存即享1個月18厘優惠，即速賺750元。

PAObank特意推出「企業抵押貸款」，助中小企突破融資瓶頸，把握市場機遇。

另外，PAObank被推薦人成功開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可即獲500元現金獎賞，上限5,000元現金獎賞，而活動期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可分別額外獲得3,000元、2,000元及1,000元現金獎賞。