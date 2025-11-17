東亞料美減息無礙港定存息保競爭力　樓價未來一年估錄單位數升幅

市場預計美國聯儲局將繼續減息步伐，但港元最優惠利率（P）經歷連續兩次下調，當中細P即滙豐已調整至5厘，東亞銀行總經理兼個人銀行處主管陳俊桂預計，聯儲局未來12個月仍有機會減息3至4次，累積減幅達0.75至1厘。港息方面，預料港元同業拆息亦會反覆下滑，而港元最優惠利率（P）目前其水平已達到低位，本次利率周期內再次出現下調的機會不大。



東亞料聯儲局未來12個月仍有機會減息3至4次。（Reuters）

年尾前定存息維持目前水平 更多客做中長存期

而定存息方面，面對美國減息，港銀定存息仍持續具備競爭力，目前短中長存期息都高達3厘或者以上。陳俊桂表示，則由於臨近年結，預計即時美國12月再減息，預計市場定存息仍會保持目前水平。相較早前客戶主要多做3個月短存期，近月會多了選擇6至12個月的較長存期，以鎖定目前較高利息。目前東亞銀行為個人客戶提供的定期存款年利率 - 3個月、6個月及12個月，分別為3.18% 、 2.55% 及 2.15% ，適用於顯卓理財 或以上的客戶。

稅貸方面，今年稅貸的申請宗數及申請貸款平均金額，均較去年同期錄得雙位數增長。該行優化了貸款申請流程，客戶經由手機應用程式申請稅貸，可以「戶口互聯」（IADS）方式提供收入證明，目前該行稅貸的最低實際年利率（APR）可達1%，但客戶最終獲得的實際年利率，視乎客戶的財務狀況、申請條件及信貸記錄等因素厘定。

陳俊桂表示，對本港住宅樓市持樂觀態度，經歷早前兩年下跌，預計已見底，未來12個月樓價有望錄得單位數增幅。（資料圖片）

住宅樓市已見底

本港整體經濟方面，他表示，對於本港經濟前景樂觀，主要由於本港作為國際金融中心，中國企業作為走出去的據點，至於本身實體經濟及失業率，可能存在不確定性，但相信新人才及資金流會帶來支持。

至於本港樓市，陳俊桂表示，對本港住宅樓市持樂觀態度，經歷早前兩年下跌，預計已見底，人才計劃有助吸引內地及全球人才，為近月樓市帶來支持，未來12個月樓價有望錄得單位數增幅。美國聯儲局連續兩個月減息後，東亞銀行也收多了關於一手及二手樓按揭查詢，以及實際按揭申請。截至10月底，該行的新造樓宇按揭總宗數較去年同期上升三成。。按揭定價方面，會繼續保持競爭力，發展商新盤按揭也會積極參與。