恒生私有化獲高票通過　1月14日為最後交易日　1月27日撤上市地位

滙豐（0005）提出將恒生銀行（0011）私有化的決議，今日在法院會議及股東大會獲得通過，意味這家在香港上市逾半世紀的本土銀行，將正式退市。據投票結果，其中在法院會議，贊成票為2.36億股或85.75%，反對票為3,930.4萬股，佔有份出席投票股數14.25%，及所有條例無利害關係股份所附總投票權的5.89%。



至於在股東特別大會中，有關包括撤銷恒生上市地位的議案，贊成票數為14.24億，佔97.3%；反對為3,958萬股，佔2.7%。

於恒生銀行法院會議上，236,604,569股計劃股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的85.75%）的持有人投票贊成批准計劃的決議案，而39,304,688股條例無利害關係股份（約佔(i)親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的14.25%及(ii)所有條例無利害關係股份所附總投票權的5.89%）的持有人投票反對批准計劃的決議案。

同時，持有236,604,569股守則無利害關係股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的85.75%）的 守則無利害關係股東投票贊成批准計劃的決議案，而持有39,304,688股守則無利害關係股份（約佔(i)親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的14.25%及(ii)所有守則無利害關係股份所附總投票權的5.94%）的守則無利害關係股東投票反對批准計劃的決議案。因此，於恒生銀行法院會議上提呈以批准計劃的決議案已根據《公司條例》第673及674條及《收購守則》規則2.10的規定獲正式通過。

恒指公司早前公布，若該私有化計劃於上述會議獲得批准，恒生銀行股份預期將於聯交所撤銷上市，最後交易日為下周三（ 2026年1月14日)。根據計劃文件所載的現行時間表，恒生銀行將於1月14日收市後以當天收市價，從多隻指數及其分類指數中剔除。

滙豐提私有化涉逾千億

恒生銀行於1972年上市6月20日掛牌，為香港戰後首家上市銀行。翻查資料顯示，恒生上市首日表現突出，股價勁升65%至165元。持有恒生銀行63%的滙豐銀行，在去年10月9日以每股155元私有化恒生銀行（0011），涉及資金逾1,060億元。

恒生銀行近年資產質素轉差令市場憂慮，去年上半年對香港商業房地產貸款的信貸減值按年增長85%至250億元，亦較半年前半年增52億元或26%，「具風險貸款」達660億元，6月底的總減值貸款為550億元。早前《彭博》更報道，滙豐罕有地直接介入恒生業務，要求恒生出售約235億元房地產壞賬。

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。