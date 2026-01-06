保誠將啟動12億美元回購　料今年12月18日前完成

保誠（2378）宣布將啟動12億美元回購計劃，預料今年12月18日之前完成。



保誠指出有關計劃是希望減少已發行股本，從而將資本返還股東，董事會認為有關計劃合乎公司及股東的整體最佳利益。

保誠行政總裁 Anil Wadhwani 表示：「我對公司在執行戰略方面取得的進展感到滿意。我們面前的巨大增長機會依然存在,我們將繼續堅定地致力於通過高質量、可持續的增長和持續的股東回報,創造長期的股東價值。」

去年8月公布50億美元回饋股東計劃

保誠的資本管理計劃已於8月27日公佈，預計將在2024年至2027年期間向股東回饋超過50億美元，這還不包括 ICICI Prudential 資產管理有限公司（IPAMC IPO）首次公開募股所得淨收益。

該集團於2025年12月23日宣布已完成2025年20億美元股票回購計劃的最後一期，並於2025年12月19日宣布已完成 IPAMC IPO。

因此保誠將於2026年啟動12億美元的股票回購計劃，其中包括5億美元的經常性資本回饋和7億美元的 IPAMC IPO 所得淨收益。IPAMC IPO 所得淨收益的剩餘部分將於2027年回饋給股東。

保誠收市報126.6元，升5.7%。