保誠將啟動12億美元回購 料今年12月18日前完成
撰文：張偉倫
出版：更新：
保誠（2378）宣布將啟動12億美元回購計劃，預料今年12月18日之前完成。
保誠指出有關計劃是希望減少已發行股本，從而將資本返還股東，董事會認為有關計劃合乎公司及股東的整體最佳利益。
保誠行政總裁 Anil Wadhwani 表示：「我對公司在執行戰略方面取得的進展感到滿意。我們面前的巨大增長機會依然存在,我們將繼續堅定地致力於通過高質量、可持續的增長和持續的股東回報,創造長期的股東價值。」
去年8月公布50億美元回饋股東計劃
保誠的資本管理計劃已於8月27日公佈，預計將在2024年至2027年期間向股東回饋超過50億美元，這還不包括 ICICI Prudential 資產管理有限公司（IPAMC IPO）首次公開募股所得淨收益。
該集團於2025年12月23日宣布已完成2025年20億美元股票回購計劃的最後一期，並於2025年12月19日宣布已完成 IPAMC IPO。
因此保誠將於2026年啟動12億美元的股票回購計劃，其中包括5億美元的經常性資本回饋和7億美元的 IPAMC IPO 所得淨收益。IPAMC IPO 所得淨收益的剩餘部分將於2027年回饋給股東。
保誠收市報126.6元，升5.7%。
保誠新業務利潤保持雙位數增長 第三季增幅13%保監局︰友邦和英國保誠 被歸類為「具本地系統重要性保險公司」宏福苑大火｜保誠夥渣打向住院傷者 提供2萬元一次性緊急援助金何立峰晤美國雅培與英國保誠等企業負責人 稱歡迎擴大在華投資保誠上半年新業務利潤增12% 派息7.71美分 增加13%保誠據報已暫停旗下瀚亞投資評估 曾傳出估值30億美元