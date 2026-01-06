美股｜道指高收484點　首次收市破49000點　標指同創新高

市場對人工智能（AI）前景重燃樂觀情緒，以及藥廠Moderna股價上揚，帶動美股周二 （1月6日）造好，道指最多曾漲532點，再創盤中新高；至收市仍漲484點，為首次收市突破49,000點大關；標普500指數也創下收市新高。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月7日

【05:11】Tesla跌4.14% 美光科技及Moderna漲一成

道指收市報49,462.08點，升484.90點或0.99%；納指收報23,547.17點，漲151.35點或0.65%；標普500指數收報6,944.82點，升42.77點或0.62%。

重磅科技股方面，Amazon升3.37%，為升幅最大道指成份股；微軟升1.20%。Tesla則跌4.14%、Nvidia跌0.45%、蘋果公司（Apple）挫1.83%。

多隻晶片股上揚，其中美光科技 (Micron Technology) 漲10.04%、SanDisk 升27.56%。另外，藥廠Moderna獲美國銀行上調目標股價，消息刺激股價漲10.85%。

【05:09】中概股指數收跌0.78% 阿里巴巴跌3.41%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.78%。其中，阿里巴巴ADR跌3.41%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【04:33】美元指數上升 現貨金價上漲

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.57，升0.32%。其中，美元兌日圓最新報156.62，升0.19%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,484.81美元，升35.77美元或0.80%。

【04:32】油價跌逾1.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報57.13美元，跌1.19美元或2.04%。倫敦布蘭特期油收報60.70美元，升1.06美元或1.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,531.11美元、24小時內約跌1.7%。

【04:20】恒指夜期收報26,685點 低水25點

恒指夜市期指收報26,685點，跌34點，較恒指收市26,710點，低水25點，成交19,123張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間1月6日

【22:50】Apple跌逾1% Nvidia漲逾1%

道指最新報49,034點，升57點或0.12%；納指最新報23,478點，升82點或0.35%；標普500指數現報6,919點，漲17點或0.25%。

重磅科技股方面，Tesla現跌2.92%、蘋果公司（Apple）挫1.35%；Nvidia則漲1.70%。

【22:46】油價約升0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.62美元，升0.30美元或0.51%；倫敦布蘭特期油每桶報62.09美元，升0.33美元或0.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,090.59 美元、24小時內約升0.7%。