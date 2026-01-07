MicroStrategy盤後飆7%　MSCI明晟暫緩將DATCO剔出指數｜美股

近年有個別上市公司將業務發展聚焦於投資Bitcoin（比特幣）等虛擬貨幣，相關公司被視為「數碼資產財資公司」（DATCO），當包括持有約60萬枚Bitcoin的美國上市公司MicroStrategy。早前指數編製公司MSCI明晟表示，考慮將DATCO剔出旗下指數。不過MSCI明晟指出，暫緩執行將DATCO剔出指數的建議，但會就如何對待非營運公司展開更廣泛磋商，表示將對初步清單上的DATCO維持現有處理方式。



MicroStrategy在社交平台X發文表示：「MSCI已確認在2月指數季檢中，數位資產財務公司將保留在MSCI指數內。這是中性指數編製與經濟現實的一大勝利。」該公司盤後升7%，報169.04美元。

加密貨幣（比特幣）的呈現。（Reuters）

DATCO指數碼資產佔自身資產5成企業

DATCO是指數碼資產持有量超過自身總資產50%的企業，​​或主要以增持比特幣為目的融資的公司，MSCI質疑這類公司是否表現出類似投資基金的特徵。

MSCI在聲明中表示：「區分投資公司和其他持有非經營性資產（如數碼資產）的公司——將其作為核心業務的一部分，而不是出於投資目的——需要進一步研究並與市場參與者進行磋商。」例如，評估這類不同類型實體的指數入選資格，可能需要額外的納入評估標準，例如基於財務報表或其他指標的準則。