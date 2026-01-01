2025年樓市十大事件　近六年重現股樓齊升　呢幢豪宅天價沽出

中原地產今日（12月31日）發表報告，重溫2025年十大地產事件。報告指出，香港樓市在多重利好因素推動下走出低谷，隨着美國重啟減息，樓市結束連跌三年的頹勢，全年樓價反彈逾4%。恒生指數全年「埋單」更急升27%，六年來再度出現「股樓齊升」。北水重臨，內地買家大舉入市，普通話拼音登記的成交宗數高達1.3萬宗，創下歷史新高。



港銀年內減息5次 本港P息回落至加息前水平

中原地產指出，加息陰霾籠罩本港樓市長達兩年半，直至去年9月美國突然一次過減息0.5厘，力度較市場預期高出一倍。其後，美國於2024至2025年間展開減息周期，先後在去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月合共六度減息，累計幅度達1.75厘。

本港銀行亦幾乎同步跟隨，於去年9月、11月、12月及今年9月、10月五度下調最優惠利率，累計減幅達0.875厘。本港P息已回落至加息周期前水平，象徵「息魔」正式全面撤退，樓市壓力大幅紓緩。

本港銀行年內減息5次，本港P息已回落至加息周期前水平。

2025年股樓齊升 CCL全年累升逾4%

本港於2025年再次出現「股樓齊升」盛況。樓市上半年仍然承壓，但下半年在美國連環減息帶動下逐步轉勢，購買力明顯釋放。中原城市領先指數（CCL）全年累升逾4%，成功扭轉連跌三年的頹勢。

恒生指數12月31日除夕日半日市收報25,630點，全年「埋單」計，恒指累升5,570點或27.8%，不僅連升兩年，更創下八年來最大年度升幅。對上一次「股樓齊升」已要追溯至2019年，當年樓價及港股分別升約5%及9%。六年後再度重現，為市場注入強心針。

2025年恒指累升5,570點或27.8%，不僅連升兩年，更創下八年來最大年度升幅。（資料圖片）

住宅租金創歷史新高

政府引入大量人才來港，推動租務需求持續上升。據差估署最新資料顯示，11月私樓租金指數報200.7點，按月升0.2%，再創歷史新高，並已連升12個月，累計升幅約4.59%。今年首11個月，租金指數亦累升4.26%，全年升幅料近5%。

百元印花稅擴闊至400萬物業

2025年2月公布的財政預算案，宣布將「100元印花稅」適用範圍由300萬元以下物業，擴大至400萬元以下，成為樓市一大刺激措施。政策一出即引發市場熱烈反應，細價樓交投明顯加快，上車客及投資者入市，帶動二手市場活躍度顯著提升。部分新盤亦因定價貼近400萬元門檻而受惠，銷情大幅改善。

中原地產數據顯示，2025年全港私樓市場錄得多達13,790宗、樓價400萬元以下的買賣登記，按年升幅超過三成，更創下自2014年錄得18,328宗以來的11年新高。

今年2月公布的財政預算案，宣布將「100元印花稅」適用範圍由300萬元以下物業，擴大至400萬元以下，成為樓市一大刺激措施。（資料圖片）

普通話拼音買家入市破1.3萬宗

全面撤辣後，內地客大舉來港置業，帶動市場交投急升。中原地產數據顯示，2025年全年錄得逾13,500宗普通話拼音買家入市，較2024年的11,631宗增加逾一成，連續兩年突破萬宗，總成交金額高達1,364億元，雙雙創下自1995年有紀錄以來的新高。

其中，以啟德新區最多普通話拼音買家，全年錄得多達1,268宗成交，穩居榜首；康城以581宗位列第二；北角則以477宗排第三。豪宅市場同樣熾熱，全年錄得430宗樓價逾5,000萬元的大額成交，其中185宗來自普通話拼音買家，佔比超過四成。

全面撤辣後，內地客大舉來港置業，帶動市場交投急升。（資料圖片）

新盤成交破2萬宗創一手例後新高 新地全年累沽逾3750伙

樓市呈一、二手齊旺局面。發展商積極去庫存並採取低價策略，成功刺激一手市場交投。全年一手成交突破2萬宗，按年升逾兩成，不僅打破2019年約18,789宗的紀錄，更創下2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的新高。

當中「月月有樓賣」的新地（0016）表現最標青，全年售出逾3,750伙，套現金額高達350億元，連續多年穩坐「賣樓王」及「吸金王」寶座。集團年內多個新盤熱賣，包括西沙SIERRA SEA、啟德天璽．天2期及屯門NOVO LAND第3A期等。

新地西沙SIERRA SEA。

西沙SIERRA SEA成今年「收票王」 六輪銷售皆沽清

發展商積極推盤，全年度共有逾40個新盤以價單或招標形式登場，認購反應普遍理想，今年「收票王」屬新地（0016）西沙SIERRA SEA。當中第1A期於4月公布首張價單，折實平均呎價10,398元，較市價低逾兩成，首輪銷售接獲逾3.7萬票，超額認購高達116倍，屬今年「收票王」，僅次於2023年油塘親海駅II截收逾3.8萬票的紀錄。

其後，SIERRA SEA六輪銷售每次皆全數沽清，於不足一個月內售出逾1,500伙，創下市場紀錄。

SIERRA SEA六輪銷售每次皆全數沽清。（中原提供）

豪宅再現天價成交 太古地產22億沽深水灣道兩幢獨立屋

豪宅市場交投熾熱，全年誕下3宗成交金額高達10億元的超級豪宅買賣，天價成交湧現。其中，太古地產旗下深水灣道6號兩幢獨立屋，12月底以高達22億元售出，平均呎價14.7萬元，是今年住宅市場最大宗豪宅交易。

其次為由針織商人羅建生或有關人士持有的山頂歌賦山道1、3、5號項目，8月以10.88億元成功售出1號洋房，呎價高達9.5萬元。

放寬投資移民買樓 住宅門檻降至3000萬

政府9月公布的《施政報告》再度為樓市「加甜」，放寬投資移民計劃中住宅類別的成交價門檻，由原本的5,000萬元下調至3,000萬元，但可計入的投資總額上限則維持1,000萬元。受惠新措施，2025年第四季一手豪宅市場顯著回暖，錄得近270宗成交，按季升逾一成。

供平過租重臨 回報率4厘或以上屋苑有32個

減息及租金持續上升，「供平過租」效應重臨樓市。以目前按息3.25厘計算，中原地產統計顯示，143個租金指數成份屋苑中，有110個屋苑於10月份的租金回報率高於按息，佔比高達77%，即大部分屋苑「供平過租」。其中回報率達4厘或以上的屋苑多達32個，較2024年12月僅16個大幅增加一倍，2025年10月中原城市租金回報率CRI回報率報3.53%，為近十四年第四高。