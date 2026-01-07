花旗維持恒指目標價28800點　樓市料升3%　最看好超豪宅市場

港股去年表現突出，全年升幅近28%。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，今年仍會看好成熟市場大型股，給予美國及歐洲股票超配評級，新興亞洲股票低配評級，但當中仍會繼續看好中港股市表現，給予恆指年尾目標價28800點，年中27500點。



看好科技、保險、醫療及消費板塊

他預計，中國財政政策仍會寬鬆，但預計減息降準幅度有限，而財政政策則將繼續支持消費及經濟，故中港股市會看好受政策支持的科技及人工智能(AI)、保險、醫療及消費等板塊。

市場關注目前委內瑞拉局勢，他認為，這對於投資市場包括美股影響有限，但對股指會帶來波動，會是入市好機會。油價本身面臨供過於求壓力，今年情況料持續，若果委內瑞拉局勢趨向穩定，增加石油出口，對於價格影響也屬於負面。

料美國今年減息3次共75點子

他預計，聯儲局減息、企業穩健盈利及AI發展三大因素將繼續利好股市，標普500指數盈利中增長今年料達16.3%。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

息口方面，他預計，美國聯儲局將於1月、3月及9月分別減息0.25厘，即共三次共0.75厘，主要為考慮到失業率仍有上升空間，但整體經濟料能保持溫和，而通脹仍未成威脅等因素。港息方面，料整體趨勢會跟隨美息走弱，當中3個月拆息料在2.8至2.9厘徘徊，但料會本港融資活動等帶來支持。

料香港住宅租金升5%

本港樓市方面，廖嘉豪預計，今年住宅樓價或按年增3%，並將展開為期多年的上升周期，主要因為新賣地供應處於14年地位，低於一手銷量。一手淨吸納量回升，預計今年起的年度一手銷量約為2.1萬個，將創2019年以來新高，而完工量為則為2萬個，非本地學生簽證審批增加，每年新增非本地學生簽證審批人數將增加1萬，預計明年達到9萬人，帶動租賃及未來置業需求。租金上升，預計租金將按年增5%。

他指出，租金上漲但聯儲局繼續減息，或有更多轉租為買個案，尤其是400尺以下小型單位收益率約3.7%，已可抵消按揭利率。

Mount Nicholson。（余俊亮攝）

整體香港經濟方面，預計在中國政府支持下保持強韌，股市交投及IPO活動回升，同時增加住宅物業投資需求，例如部分近期新盤有20至30%買家購買多個單位。而港府將價值5,000萬元以上住宅單位納入投資者入境計劃後，今年上半年價值5,000萬港元以上住宅物業成交量按年增40%，預計超豪華物業將繼續跑贏整體樓市。

黃金投資方面，他預計，經濟周期性下行壓力、機構投資者需求及地緣政治等因素導致黃金配置水平和價格，或在未來數月保持高企。但若市場對美國經濟增長信心增強，以及對聯儲局獨立性信心增強，或會降低黃金投資需求，但金價樂觀情景機率仍有30%。