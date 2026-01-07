美股｜道指收市跌466點　納指漲0.16%

美國上月私人職位增幅少過市場，美股周三 （1月7日）個別發展，道指在早段曾漲159點，以及再創盤中新高後下滑，至收市跌466點；納指微升0.16%，標普500指數則跌0.34%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間1月8日

【05:11】Intel漲6.47% Nvidia升1%

道指收市報48,996.08點，跌466.00點或0.94%；納指收報23,584.27點，漲37.10點或0.16%；標普500指數收報6,920.93點，跌23.89點或0.34%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升2.52%、Nvidia漲1.03%、微軟升1.07%、Amazon升0.29%；蘋果公司（Apple）則挫0.77%。另外，Intel漲6.47%。

【05:09】中概股指數收跌1.58%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.58%。其中，阿里巴巴ADR跌2.70%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:20】恒指夜期收報26,348點 低水111點

恒指夜市期指收報26,348點，跌125點，較恒指收市26,458點，低水111點，成交12,275張。

本港時間1月7日

【22:50】Nvidia最新漲0.62%

道指最新報49,418點，跌43點或0.09%；納指最新報23,608點，升60點或0.26%；標普500指數現報6,953點，漲9點或0.13%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.16%；Nvidia則漲0.62%。

數據方面，美國人力資源服務機構ADP，美國去年12月私人市場職位增加4.1萬個，少過市場預期的4.7萬個。

【22:41】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.40美元，跌0.73美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報60.29美元，跌0.41美元或0.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,941.46 美元、24小時內約跌2%。