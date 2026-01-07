美股｜道指收市跌466點 納指漲0.16%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國上月私人職位增幅少過市場，美股周三 （1月7日）個別發展，道指在早段曾漲159點，以及再創盤中新高後下滑，至收市跌466點；納指微升0.16%，標普500指數則跌0.34%。
本港時間1月8日
【05:11】Intel漲6.47% Nvidia升1%
道指收市報48,996.08點，跌466.00點或0.94%；納指收報23,584.27點，漲37.10點或0.16%；標普500指數收報6,920.93點，跌23.89點或0.34%。
重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升2.52%、Nvidia漲1.03%、微軟升1.07%、Amazon升0.29%；蘋果公司（Apple）則挫0.77%。另外，Intel漲6.47%。
【05:09】中概股指數收跌1.58%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.58%。其中，阿里巴巴ADR跌2.70%。
【04:20】恒指夜期收報26,348點 低水111點
恒指夜市期指收報26,348點，跌125點，較恒指收市26,458點，低水111點，成交12,275張。
本港時間1月7日
【22:50】Nvidia最新漲0.62%
道指最新報49,418點，跌43點或0.09%；納指最新報23,608點，升60點或0.26%；標普500指數現報6,953點，漲9點或0.13%。
重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.16%；Nvidia則漲0.62%。
數據方面，美國人力資源服務機構ADP，美國去年12月私人市場職位增加4.1萬個，少過市場預期的4.7萬個。
【22:41】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.40美元，跌0.73美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報60.29美元，跌0.41美元或0.68%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,941.46 美元、24小時內約跌2%。
