星展對滙豐26年收入及盈利增長續持樂觀展望　升目標價至139.2元

星展發表報告，表示對滙豐控股（0005）2026財年收入與盈利增長維持樂觀展望，主要基於三大因素：1）淨利息收入的下行風險將被結構性對沖及負債成本降低等利好因素抵銷；2）非利息收入預期將維持強勁增長動能，預期香港資本市場於2026財年將保持強勁；3）信貸成本應可控，因香港商業地產信貸風險未有顯著惡化跡象。



星展上調滙豐2026財年及2027財年盈利預測，幅福分別上調2%和7%，將2025財年至2027財年淨利息收入預測上調至逾430億美元。

星展預期滙豐於2026財年銀行淨利息收入面臨的逆風較去年小，因美國減息幅度縮小，且香港銀行同業拆息自2025年第二季的歷史低位回升。該行重申予滙豐「買入」評級，目標價由113.7元升至139.2元，相當於預測2026年財年市賬率1.47倍。