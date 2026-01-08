恒生私有化｜小股東鍾生坦言不捨　以嫁女作比喻　希望可以嫁得好

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案讓股東進行表決。有到場的小股東坦言不捨得，並以嫁女作比喻，希望可以嫁得好。



鍾生﹕恒生職員以往服務親切周到

小股東鍾先生談及恒生私有化時，眼泛淚光，坦言「梗係不捨得啦」。他持有恒生股票超過三十年，將這次私有化比喻為「嫁女」，感慨「今次真係要嫁了，希望佢嫁得好。」

他回憶道，恒生從前的職員服務親切周到，走進分行就像回到家一樣，賓至如歸，這是當時其他銀行做不到的。職員甚至會記得客戶姓什麼，讓人倍感溫暖。但近年管理風格轉為「前衛」，他感覺服務品質已不如從前。

鍾女士﹕支持私有化 要錢緊要

至於另一位小股東鍾女士表示，持私有化。她表示自己早年以每股10元買入恒生銀行股份，坦言「要錢緊要」。問及恒生私有化後不再於香港上市是否可惜，她則回應「咁滙豐都一样嘅啫」。

郭先生﹕反對私有化 因為情意結

另一位小股東小股東郭先生表示，持有恒生股份40年，已就私有化提議投下反對票，希望不會成功私有化，主要因為情意結，會覺得不捨得。

他認為，滙豐可以因為商業房地產壞賬，去救恒生，但就不支持私有化，會擔心影響恒生本土品牌獨立性，無論服務還是其他方面都表現好。

他透露，場內有不同股東就私有化之後，恒生品牌獨立性提出提問，管理層也有作出回應。他會希望，滙豐能夠兌現承諾，保持恒生品牌。

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。