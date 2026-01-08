恒生私有化｜銀行代表稱品牌具優勢　承諾「食蛇羹」文化會延續

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案讓股東進行表決。據了解，恒生私有化決議會議中，參與的小股東踴躍提問，導致原本預計半個小時的法院會議，開了接近三個小時後，接續的股東特別大會才開始。



股東踴躍提問致法院會議開近三小時

據有份參與會議的股東表示，場內整體氣氛屬於「平靜」，沒人爆粗口或者哭泣。而參與的股東就私有化提出不同問題，包括私有化價格可以有進一步提升，也憂慮恒生品牌獨立性，會否被「滙豐化」等。

對於品牌獨立性提問，恒生代表回應時表示該行品牌具備優勢，相信私有化後與滙豐可以有更多合作，帶來相關協同效應。而滙豐的國際金融網絡，相信也會對恒生有幫助，並承諾客戶可以「繼續有蛇羹食」。

↓↓滙豐私有化恒生股東特別大會現場情況↓↓

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

滙豐提出以每股155元私有化恒生，涉資1,060億元。（資料圖片）

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。