恒生銀行︰股東85.75%贊成私有化決議　1月27日除牌

恒生銀行（0011）今日公佈，本公司股東已批准私有化方案的建議。 於法院會議上投下之守則無利害關係股份所附帶的票數中，約有 85.75% 投票贊成決議案以批准香港上海滙豐銀行有限公司私有化恒生銀行。此外，批准及實施該建議及計劃的特別決議案已於股東大會上獲得批准。



在取得高等法院的認許並且達成計劃文件所載的所有其他達成或（如適用）獲豁免後，計劃預期將於 2026年1月26日變成具約束力並生效，恒生銀行預期於 2026 年 1 月 27 日下午4時正於香港聯合交易所撤銷上市地位。

恒生銀行將繼續按照《收購守則》及《上市規則》要求，就私有化進程作進一步公佈。 更多資料請參閱已於香港聯合交易所網站刊登的正式公告。

↓↓滙豐私有化恒生股東特別大會現場情況↓↓

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

滙豐提出以每股155元私有化恒生，涉資1,060億元。（資料圖片）

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。