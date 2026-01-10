恒生1.14告別恒指 上市53年升逾280倍　股東圍爐實錄︰望佢嫁得好

創立自1933年3月3日﹑並於1972年上市的恒生銀行（0011），在去年10月獲大股東滙豐（0005）提出以每股155元﹑合共1060億元私有化，有關議案已於1月8日表決月2最終獲得通過。根據早前恒生發出的通函﹑恒生將於今年1月27日除牌，其53年上市公司身份亦劃上句號。



恒生被私有化會否失去其獨立地位？相信是不少市民大眾關注的議題。畢竟恒生銀行其中一間擁有歷史悠久的本地銀行，以往更是華資銀行的龍頭，其客戶更多為中小企及普羅大眾。不過早於滙豐提出私有化方案時，已明言會將恒生的品牌，以及其自有的銀行牌照保留下來，因此恒生的客戶，日後仍然可以享受到恒生的服務，恒生「忠粉」可以鬆一口氣。

恒生於1月8日就私有化進行表決，最終獲通過。（黃寶瑩攝）

由於恒生擁有50多年上市歷史，不少股東屬於長情股東，因此對於恒生被私有化有不捨之情，同時恒生著重拓展普羅大眾客戶，因此出席日前舉行表決的股東中，原來也是長期客戶。今年70多歲的李先生表示，他自1969年踏出社會工作時，已經是恒生的客戶直言對恒生擁有情意結，甚至表示在1970年代時是不敢進入滙豐及渣打尋求服務。

另有小股東鍾先生，以嫁女來比喻今次私有化計劃，反映出股東對恒生有多長情。

恒生由小銀號晉身成大型銀行之路

回顧恒生創辦逾90年歷史，該銀行最初為一間在上環永樂街，只有11名員工，主要從事黃金買賣及匯兌業務﹑全年盈利只有萬多元的銀號，經過多年發展後，成為一間在中港兩地合共擁有超過8100名員工，2024年全年賺近184億元的大型銀行。恒生的發展過程，更可以說是香港社會及經濟發展的縮影。

恒生在開業初期，已將業務拓展至廣州及上海等大城市。其後因為日本全面侵華，不少內地商戶希望將資金調到香港，恒生的匯兌業務得以從中獲益。當1941年香港淪陷，該銀號被迫暫停營業，有份創辦恒生的林炳炎及何善衡，帶同18名員工及資金前往澳門，並改名為永華銀號經營。當1945年香港重光，何善衡等人亦將恒生帶回香港，並且遷入新址重新營業。由於香港在1950年代經濟起飛，為恒生業務發展帶來支持，並於1953年全面發展商業銀行業務，逐步成為華資銀行龍頭。不過恒生的發展，在1965年遇上重大危機。

因為當年年初明德銀號的美元支票，遭到被拒付，繼而觸發擠提潮。恒生等多家銀行亦受到波及。雖然在同年2月，隨著滙豐及渣打發出聲明，會無限量支持華資銀行，政府亦推出相關措施，讓擠提潮暫時平息。可是在3月底時因為社會上再有傳言，4月初再次發生擠提潮，恒生首當其衝，在短短一日內流失8,000萬元存款，佔整體存款的六分一。

恒生銀行等多間本地銀行，於1965年爆發擠提。（網上圖片）

恒生董事局其後商討對策，結果於4月8日決定向滙豐出售51%股權，作價5100萬元。滙豐入主後擠提潮終告平息，同時維持恒生獨立運作地位。

成為滙豐一員後，恒生管理層堅持以針對中小型企業，及普羅大眾客戶為主。恒生既向從事與出口相關的企業，提供信用證及出入口融資服務外，在1967年更首創為中產階級，提供長達7年的住宅樓宇按揭業務。而當時一般按揭業務年期只有3年。恒生的新安排，有助推動本港置業潮。

小股東擁情意結 以嫁女喻私有化

恒生擁有50多年上市歷史，不少股東屬於長情股東，因此對於恒生被私有化有不捨之情。小股東何先生表示，希望可以一直持有恒生股份。另有小股東郭先生亦表示，對恒生有情意結，並且對恒生被私有化，會感到不捨得。

至於鍾先生則指出，過往恒生服務親切周到，走進分行就像回到家中一樣，有一份賓至如歸的感覺，是當時其他銀行做不到職員甚至會記得客戶姓氏，讓人倍感溫暖。不過近年恒生管理風格轉為前衛，讓他感到服務品質不如前。

鍾先生指出，過往恒生服務親切周到，走進分行就像回到家中一樣，有一份賓至如歸的感覺。（黃寶瑩攝）

恒生形象入屋，在上世紀80年代初，更取得地鐵沿線開設分行的專營權，其後恒生亦將業務拓展至內地市場，更於2007年成立恒生中國。翻開恒生的業績，亦看到其成果。在2000年全年股東應佔溢利為100億元。雖然在2008年經歷了金融危機，但是在2010年全年，盈利仍然增加至149億元，在2018年時更高達241億元。

業績理想為恒生股價帶來支持，作為二次大戰後首家上市的銀行，恒生於1972年6月20日登陸港股市場首日，便勁升65%，收市報165元，市值暴增至16.5億元。其後恒生股價一直水漲船高，在2018年8月9日更創下歷來新高，高見216.6元，當時市值達到4,141億元，即市值累積升幅超過400倍。就算近年股價較高位有明顯回落，以私有化155元作價計算，目前市值仍然達到約2,900億元，上市以來累計升幅超過280倍，還未計算多年來派息。

中港兩地樓市逆風 衝擊恒生業績

恒生業績出現增長，其中一個原因，是該銀行對中港兩地地產行業發展，採取較積極支持態度。不過這亦埋下了隱患。隨著中港兩地經濟，在疫後復蘇步伐不如預期，以及內地針對房地產市場，推出調控措施，加上美國自2022年起，啟動新一輪加息期，相關因素對中港兩地地產行業，帶來極大的衝擊。不時傳出中港兩地發展商陷入財務壓力的消息，多間有份向中港兩地發展商，提供貸款的銀行直接受到衝擊。

中港樓市在過去數年陷入逆風。

據恒生早前向股東寄發的私有化函件，指出截至去年6月底已出現信貸問題﹑預期有信貸損失的客戶貸款，在半年內大增374億元至668億元，不良貸款比率為6.69%，較2024年底提升0.74個百分點。有關數據反映出恒生資產質素，有明顯轉壞跡象。外界亦認為滙豐提出私有化，目的正是希望有空間，以處理恒生的商業房地產貸款問題。不過在當日出席表決的小股東，卻並不擔心恒生的壞賬問題。小股東Joseph指出，所有銀行均難避免壞賬風險，但認為擁有良好資本狀況的恒生，應該有能力妥善應對。

上面曾表達出不捨之情的郭先生，更指出滙豐可以因為商業房地產壞賬問題，而出手相救恒生，但對私有化提案卻不會支持，擔心影響恒生本土品牌獨立性，滙豐亦相當明白小股東，甚至一般市民大眾，對恒生品牌獨立性的關注，因此早已指出會保留恒生品牌。

王冬勝指出，滙豐私有化恒生是希望雙方可以產生更大協同效應。（鄭子峰攝）

在私有化議案表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章。他指去年10月，該行提出私有化恒生，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應，這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指建議並非為滿足短期回報，而作出的部署，而是以信念、耐性以及承擔為基礎的長遠投入。王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生，多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌﹑企業管治﹑客戶基礎及獨立銀行牌照，並且會加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。

私有化後仍須向金管局披露財務報告

隨著議案已獲得通過，恒生結束其上市公司身份，但是客戶仍然可以接受恒生的服務。由於日後恒生，仍然是一間擁有本地銀行牌照的銀行，因此據資深銀行業人士指出，日後恒生仍然須要發出財務報告，而金管局對壞賬及減值等披露要求，與上市時根據上市規則要求無異。不過長遠而言，滙豐從節省成本角度，相信在賬目方面，特別是貸款賬目合併屬必然。

至於香港證券及期貨專業總會理事侯思明則指出，從上市條例披露方向，日後恒生未必需要，作為一間獨立上市公司般，為很多事情作出獨立披露。他又指出上市公司披露原則，是維護股東的知情權，需要及時披露有可能影響股價的敏感信息。而金管局對於銀行披露的要求，會是主要從風險管理角度出發。

恒生被私有化，長情的小股東難免有不捨得之情。至於日後成為滙豐旗下全資公司。雙方如何發揮協同效應，讓恒生的品牌變得更具競爭力，才是市場人士更關注的議題。

↓↓滙豐私有化恒生股東特別大會現場情況↓↓