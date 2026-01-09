特朗普稱已決定聯儲局主席人選　哈塞特是其絕對喜歡人選之一

美國聯儲局主席鮑威爾任期將於今年5月屆滿，美國總統特朗普接受《紐約時報》專訪時表示，已決定提名誰擔任主席，但並未透露人選。



特朗普表示﹕「我心中已有決定，但我還沒有和任何人談過。」當被問及他的首席經濟顧問哈塞特時，特朗普表示「我不想說」，但稱哈塞特「絕對是我喜歡的人之一」。無論特朗普選擇誰，下任聯儲局主席都將接手一個正處於關鍵時刻的機構，該機構正處於總統為大幅降低利率而發起的空前猛烈的施壓行動的中心。預測市場Kalshi顯示，沃什當選美聯儲主席的概率目前為41%、哈塞特為39%，沃勒12%。

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

另一方面，《彭博》引述美國財政部長貝森特指出，預計特朗普將於本月，會決定由誰來接任聯儲局主席職務。

特朗普計劃出席1月19日至23日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，而貝森特說確定聯儲局主席接班人的時間可能「就在那前後——我認為是在1月」。貝森特周四在明尼蘇達經濟俱樂部發表演講後回答問題時這樣表態。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

貝森特還透露，目前候選人仍然是四位。除哈塞特和沃什外，還包括沃勒以及貝萊德集團高管Rick Rieder。他指出Rick Rieder是唯一一位尚未面試的候選人，亦指出Rick Rieder是唯一沒有聯儲局經驗的人選。被問及這是否為優勢時，他表示那要取決於總統。

在被問及利率是否過高時，貝森特說：「我們目前的利率仍然遠高於中性利率，而我認為我們不應該處在限制模式。」 當被追問合適的利率應該在多少時，他說：「我認為大多數模型會顯示2.5厘到3.25厘。」

稱減息推動經濟增長所缺唯一因素

此前據《CNBC》報導，貝森特在演講時稱，降低利率是「實現更強經濟成長所缺的唯一要素」，而「這就是為什麼聯儲局不應該拖沓的原因」。

貝森特還表示2026年將見證特朗普「美國優先」議程的「成果」。這位財長說，特朗普通過去年的減稅案、貿易協定和放鬆管制「為強勁的經濟成長奠定了基礎」。