國泰80周年｜兩飛機重現經典「生菜葉三文治」綠白間條復古塗裝

國泰航空今年將迎來80周年，將舉辦一系列慶祝活動，例如將推出兩架經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機。兩架飛機只有一架是客機，今日（6日）便會首航三藩市，隨後便會在全球投入服務，會飛行兩至三年；另會推出國泰「生菜葉三文治」模型飛機等精品。



經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機。（洪戩昊攝）

國泰於1946年成立，今年將迎來80周年。國泰行政總裁林紹波介紹其中兩項慶祝活動，包括將推出兩架經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機，希望勾起曾在啟德機場搭飛機的人的回憶。兩架飛機只有一架是客機，今日便會首航三藩市，隨後便會在全球投入服務，會飛行兩至三年。

將有超過2,000位機組人員穿上不同年代的復古制服，讓乘客重溫國泰多年來的轉變。（洪戩昊攝）

另外，國泰亦會安排超過2,000位機組人員穿上不同年代的復古制服，讓乘客重溫國泰多年來的轉變。

國泰亦將推出一系列80周年精品，包括「生菜葉三文治」飛機模型、行李牌、護照套、帆布袋及賀年精品等。

林紹波形容過去三年是國泰歷史最成功時期，員工士氣、顧客體驗及財務成果均是史上最好。（洪戩昊攝）

林紹波︰過去三年是國泰歷史最成功時期

林紹波形容過去三年是國泰歷史最成功時期，員工士氣、顧客體驗及財務成果均是史上最好，未來幾年將進入正常化增長時期。他指，國泰未來將投入超過1,000億元，一方面繼續提升顧客體驗，另一方面將繼續支持香港國際航空樞紐的發展，希望國泰航空能成為世界第一、香港快運能成為亞洲第一、國泰貨運保持世界第一，國泰時尚生活也成為世界領先品牌。