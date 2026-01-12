招商永隆望今年財富管理業務保雙位數增長　增聘逾10%前線等人手

港銀財富管理業務表現近年保持靚麗，招商永隆銀行副總經理林淑芬表示，該行去年前三季財富管理業務規模增長達雙位數，新客戶數目增長也有雙位數，期望今年財富管理業務收入、交易量及客戶數目，也能保持雙位數增長。同時，今年整體零售業務也將增聘人手，預計人手將增長逾10%，包括前線客戶經理等。



看好今年美股表現 港股增幅料緩和

林淑芬表示，去年財富管理業務增長主要來源自港股、A股及美股股票投資、結構性產品、保險及基金。目前零售業務的中高端客戶中，本港客戶及內地客戶佔比各50%。招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬表示，內地客業務增長方面，相信與內地利率走低，需要來港尋覓利率收益較佳的理財產品有關。

投資市場預期方面，鄭致芬表示，港股由於已累計一定升幅，預計整體今年升幅會較為和緩，而美股就繼續看好，主要考慮到聯儲局寬鬆貨幣政策，會有利投資環境，而總統特朗普繼去年對外關稅等政策後，今年政策預計將主要集中支持國內經濟。板塊方面，會看好人工智能（AI）板塊，相信應用仍有提升空間。

推出「投資易」及「智選通」服務

另外，招商永隆宣布已推出兩大「投資易」及「智選通」服務，前者功能為零售客戶認購債券或結構化產品時，可在手機應用程式上直接聯絡客戶經理，認購心儀產品，並可完成身份認證、產品匹配度檢查及認購手續。整個流程由以往至少20分鐘，縮短為3分鐘內可完成。該功能上線3個月以來，帶動相關產品交易規模按年錄得高雙位數提升。

而針對專業性投資者，透過「智選通」服務可直接在手機應用程式上自主設定心儀的產品條款，投資高端結構化產品，系統即時向多家發行商同步詢價並自動格價，可同時最多詢價10個產品，而無需經過人手反覆溝通格價，將原本數小時的詢價及交易流程縮短至幾分鐘，有助高淨值客戶更自主及高效作出投資決策。截至去年12月，已有逾雙位數的相關交易通過此功能完成。