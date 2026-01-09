渣打馬拉松｜高層為「助小店　撐跑手」活動打氣　撐中小型食店

渣打香港馬拉松2026進入最後倒數階段，一眾參加賽事的渣打員工亦加緊訓練，利用午飯時間到中環海濱練習，並到兩間參與「助小店 撐跑手」計劃的食肆聚餐。中國香港田徑總會主席兼渣打香港馬拉松2026籌委會主席關祺及渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀亦到場支持，並聯同金管局副總裁阮國恒親身為中小企打氣。



關祺、禤惠儀及阮國恒到訪兩間參與計劃的小店Pizza Central及CHI Tachinomi一嘗馬拉松主題特色小食，與店主交流體育盛事助力餐飲業的業務模式，並在「打卡應援牆」拍照留念。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「很高興為同事們及數萬位積極備戰渣打香港 馬拉松的市民打氣，同時透過全港最多人參與的體育盛事平台『助小店 撐跑手』，以運動賽事帶動城 市人流，為社區內的餐飲食肆帶來商機，創造更長久、更廣泛的社會和經濟效益。感謝各區逾700間 餐飲小店參與計劃，與我們攜手展現香港『亞洲盛事之都』的魅力，同時為跑手打氣。」

中國香港田徑總會主席兼渣打香港馬拉松2026籌委會主席關祺先生表示：「香港有不少具吸引力的 跑步路線，而東岸板道的落成，令具標誌性的香港海旁成為市民日常練跑熱點。我們透過『助小店 撐 跑手』計劃，希望將馬拉松經濟的影響力由賽道延伸至社區，讓更多本地小店受惠，將香港盛事經濟 的影響力擴展至更大層面。」