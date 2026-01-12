恒生通過私有化後推新廣告　「恒久・恒新」體現與港共生長遠承諾

滙豐（0005）私有化恒生銀行（0011）議案，上周獲得通過，即將成為滙豐旗下全資附屬公司。恒生銀行今日（12日）即推出全新品牌廣告——「恒久・恒新」(Deeply Rooted. Ever Evolving)，該行稱，這是為以體現恒生與香港共同成長的長遠承諾，恒生扎根香港近一個世紀，多年來陪伴香港成長，服務一代又一代的客戶及企業。是次全新品牌廣告體現恒生一直致力支持客戶及社區，並不斷與時並進，邁向滿有機遇的未來。



林慧虹：「恒久・恒新」是品牌承諾

恒生銀行行政總裁林慧虹表示：「作為香港最大的本地銀行，恒生的深厚傳統和客戶對我們的信任是讓我們持續成長的基石。『恒久・恒新』是我們的品牌承諾，我們秉持傳統，謹守宗旨，在堅守核心價值的同時亦領導創新。我們恒心如初，致力為客戶帶來嶄新且貼心的體驗，與企業客戶攜手成長，並透過社區項目，助力香港繁榮發展。」

全新的品牌廣告運用了恒生的傳統標誌，將標誌內的布幣重新詮釋為通往未來的門戶。在一系列創意平面廣告中，小朋友化身銀行職員，象徵恒生真誠地為客戶提供有溫度的服務，支持各行各業客戶增長，並深入社區，代代相傳地連結社群。

將升級跨代理財服務 大幅優化分行網絡

恒生銀行表示，體現恒生品牌承諾的舉措包括升級優越理財附加Family+戶口服務，協助客戶管理跨代理財需要。將大幅優化分行網絡，並引入全港首創的We Come to You服務，推出業界首創具錄音功能的支付服務JustPay，將功能性的支付服務革新為更簡單且帶有溫度的個人化體驗 。

該行將可持續發展Power Up融資基金的規模加碼 50%，以支持企業對可持續發展貸款的強勁需求 。另外，成立「理財義工隊」，在社區推廣普及金融及協助基層家庭進行理財教育。「恒久・恒新」品牌廣告將透過報章、數碼及戶外廣告推出，並於恒生全線分行網絡展示。