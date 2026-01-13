David Webb離世　終年60歲　創Webb-site、揭「謎網股」為人熟悉

知名維權投資者兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌於今日﹙13日﹚逝世，終年60歲。David Webb的家人透過其Substack平台發布消息，並稱Webb的親友和支持者將永遠懷念他，又請外界在此困難時刻尊重他們的隱私。



David Webb的家人透過其Substack平台發布消息，並稱Webb的親友和支持者將永遠懷念他，

曾任港交所董事 推動「維權」

David Webb於1991年移居香港，1998年創立非營利網站Webb-site.com，免費向公眾開放，自此與香港共同經歷數十年風雨。他畢業於牛津大學數學系，早年曾從事電腦遊戲開發，其後轉投金融界。1998年以32歲之齡退休後，他創立數據平台Webb-site，長期整理逾百項數據及資訊，由公司註冊、董事資料甚至燃油價格包羅萬有。目前，該網站已由其他人維繫。

David Webb更以獨立調查、公開批評上市公司不當行為而聞名，有「股壇長毛」之稱。他曾擔任港交所（0388）董事，積極推動小股東權益與市場透明度，並因先後發布兩份「謎網」報告揭露市場弊端，廣受關注。此外，他的投資眼光亦為人稱道，持股策略為他累積估計超過十億港元財富，成為投資市場的傳奇人物。

知名股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb。﹙路透社﹚

David Webb掀「謎網風暴」 引發個股停牌

事實上，「謎網風暴」可謂是David Webb的經典之作，這一風暴始於2017年5月，他發表題為《謎網：50 隻不能碰的港股》的報告，點名50家股權複雜、透明度低的公司，警告投資者遠離。

報告一出，多家被點名公司股價應聲大跌，其中聯旺集團（8217）在名單發布後股價暴跌98%，近乎歸零。此外，後來已被除牌的康宏環球（1019）也因此事件停牌，成為「謎網」風波中第六家停牌的公司，其後更引來廉政公署介入調查。

2018年，David Webb再推出「謎網2.0」，進一步揭發市場潛在風險。他指出，雖然部分公司持股比例低於5%的申報門檻，但透過複雜的關聯網絡與隱性持股，仍可能暗中操控市場，對散戶構成嚴重風險。

去年受訪︰香港永遠不會死

與香港共同經歷數十年風雨，Webb於2020年、其54歲之年，公開透露自己罹患前列腺癌，並會減少公開活動。2025年2月，他撰文稱，病情並不樂觀，表示生命已進入「以月計」的階段，因而會逐步關閉其創辦的金融資訊網站Webb-site。

David Webb去年曾接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，香港永遠不會死，又指出當年是被香港的經濟活力和低稅制吸引而留下來成為香港人，這些至今仍是香港的特點；同時表示對香港仍然樂觀，認為香港及中國長遠會變得更加民主。

對於本港金融監管體系，David Webb受訪也有不少建議，不失其「維權」作風。他認為，當局仍有很多應該繼續做，包括透過機制提供更多資訊、建立集體訴訟制等。

Webb說，港股的中資企業目前已佔八成，過往擔任港交所（0388）獨立非執行董事時，已提倡不要過份依頼中資，20年後仍覺得這議題更迫切，尤其在中美互不相讓下。他又認為香港原本可以、且現在仍然可以成為更強的地區集資平台，但港交所及政府都仍未夠努力吸引區內其他國家的企業來港上市。

重申港獨特之處在於差異化

另外，David Webb亦於去年5月在香港外國記者會（FCC）向公眾道別，號稱「最後一次露面」。他在會上表示，香港的獨特之處，在於差異化（What made Hong Kong special was differentiation），而非簽署一些經濟計劃或協議。

David Webb稱，隨著時間的推移，香港甚至有轉向計劃經濟體制的傾向，但他認為這種做法並不可取，原因是此前計劃經濟的模式，包括前蘇聯、乃至內地都曾驗證過行不通。他又引用鄧小平改革開放的舉措，指內地放開了部分經濟領域，允許工廠選擇生產哪些產品，不再設定生產配額，放鬆中央計劃和控制創造了繁榮，才得到了明智的、追求適當開放的下一代領導階層。

David Webb續於訪問中指，現在的香港可能步入「威權主義」的頂峰，然而結合媒體環境，說真話才是力量，讓人們承擔責任和透明度，對經濟和人民都有好處。