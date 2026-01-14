David Webb離世｜香港證券及期貨專業總會︰銘記其風骨與貢獻

知名維權投資者、人稱「股壇長毛」的David Webb，昨日﹙13日﹚因轉移性前列腺癌安詳離世，終年60歲。

香港證券及期貨專業總會發致David Webb先生的哀悼聲明，稱對其離世表示深切哀悼，並向其家人、朋友及所有受其影響的人士致以誠摯慰問。

聲明指出，David Webb長年以來以其無畏的獨立精神、堅定的正直品格，以及對市場透明與公義的執著追求，深受香港金融業界敬重。他秉持原則，敢於發聲，不畏挑戰，其言行始終展現對投資者權益與市場誠信的高度堅持，樹立了專業典範。

聲明又稱，David Webb創立的網站，長期為金融從業員、投資者及公眾提供寶貴的市場資訊，內容客觀翔實，見解獨到，對業界同仁而言極具參考價值，成為許多行家日常工作與決策中不可或缺的重要資源。其貢獻不僅促進了行業知識的交流，更推動了市場信息的公開與理性討論，對香港金融市場的健康發展影響深遠。

聲明續指，David Webb的離去，是香港金融業界的一大損失。「我們將銘記其風骨與貢獻，並期盼業界同仁能繼承其對專業與誠信的追求，共同維護市場的公平與進步。」