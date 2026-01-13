David Webb離世｜牛津讀書已投資　喜細市值公司　買股講8大策略

人稱香港「股壇長毛」的David Webb早前向外宣布患癌，去年初預告病情並不樂觀，餘下生命恐「僅以月計」。其家人剛透過Substack平台發消息，指David Webb因轉移性前列腺癌今日﹙13日﹚安詳辭世，終年60歲。



David Webb創立港股資料庫Webb site 、引爆「謎網風暴」獲不少投資者稱頌，其維權形象深入民心，而Webb的投資風格，即擅長發掘「價殘」中小型股，也為散戶津津樂道。



知名維權投資者、人稱「股壇長毛」的David Webb辭世，終年60歲。（資料圖片）

創立Webb-Site惠及各界

英國出生的David Webb，是位投資銀行家，也是香港罕有的資本市場維權活動，其32歲時退休後所創立的Webb-Site，收集及整合有關上市公司的公開數據，包括董事資料、企業回購及CCASS倉位變動等，由於操作簡單，數據一目了然，因此獲成為許多記者、投資者及金融界人士所看重。Webb曾透露，自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元。

另一邊廂，David Webb個人投資不凡，1982年他只有17歲便買了一台ZX Spectrum 八位個人電腦後，迷上了編程，先後發行了電玩和出版過編程教學書。拿著版稅收益，考入牛津大學數學系的他開始投資股票市場。

David Webb早年受訪，分享買股8大策略。

2019年受訪自爆買股年賺2成

他2019年接受《彭博》訪問時便透露，自己每年平均投資回報達到20%，還分享了自己的投資策略，他表示自己寧願成為細市值公司，持股較大的投資者，起碼有一點權力保護自己權益，遇上私有化、關連交易，又或大股東利益有衝突時，可投票發聲，特別是你持股較多，例如1成。

David Webb續稱，自己的策略是在數目佔大市9成，市值加起來只佔大市1成的股票堆中作「過濾」，㨂選20至40隻值得長期持有的股票。他比喻道，情形就好似在二手車場「㨂車」，有些車因為「檸檬」（指「殘次品」）風險而打了折，但假如你是一位機器專家，便可以找到價格有折讓，但車身「保養」良好的二手車。Webb補充，在香港市場，由於往往是大股東揸軚盤，因此還要物色一位安全的司機。

David Webb於訪問中，亦描述了自己的投資策略，共有8大點︰

1. 每段時間只持有約35隻股份，平均揸貨5年：

2. 只持長倉，從不沽空；

3. 傾向在細公司持有大股權，無懼擔任激進主義者的角色 ---「如果你要成為少數股東，最好是成為一個大的小股東。」；

4. 不用槓桿；

5. 找尋充分監管而估值被低估的企業；

6. 細閱監管文件 ---「幾乎所有這些文件。」；

7. 避開大價股；

8. 拒絶管理外來資金 ---「因為有很多麻煩。」。

去年6月David Webb手上22隻港股加配偶名，包括日本城母企國際家居零售。（林子慰攝 )

去年中手上22隻港股加配偶名

其馳騁股壇數十載，以買入不少估值低殘的中小型股「聞名」，持股多數市值不大與估值不貴，2009年起已不再發布這類推介。

據聯交所披露權益，他現持有約28家港股超過5%，而去年6月，披露易資料顯示，Webb名下不少股份公布「所控制的法團的權益」變動，所屬David Webb旗下兩間控股公司「PREFERABLE SITUATION ASSETS LIMITED」及「MEMBER ONE LIMITED」均增加其配偶WEBB KAREN ANNE的名字，補充資料顯示為「所控制公司的股份目前均為共同持有﹙The shares of the controlled corporations are now jointly held.﹚」。

上述變動涉及22間上市公司。分別為利民實業（0229）、包浩斯（0483）、同得仕（0518）、國際家居零售（1373）、獅子山集團（1127）、盈利時（6838）、碧瑤綠色集團（1397）、美亨實業（1897）、雅視光學（1120）、震雄集團（0057）、經濟日報（0423）、黛麗斯國際（0333）、龍記集團（0255）、互太紡織（1382）、亞倫國際集團（0684）、佐丹奴國際（0709）、信星鞋業（1170）安樂工程（1977）、富士高實業（0927）、新興光學（0125）、明輝國際（3828）、時計寶（2033）。