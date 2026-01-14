財政預算案2026｜港大料政府非恒常支出續增　仍有空間進一步發債

新一份《財政預算案》下月出爐，政府財政狀況備受關注，香港大學協理副校長、港大經管學院副院長鄧希煒表示，政府將恒常及非恒常支出分開來看，去年股票市場暢旺，印花稅收益增加，同時樓市回穩，對政府賣地收益有幫助。此兩項為政府收入主要來源，料政府恒常開支可在兩至三年達到收支平衡。



他又指，港府已表示在不裁員情況下減少公務員人手，料可穩定公務員相關支出，中長期可逐步改善香港政府財政狀況。

至於非恒常支出，他認為，用於發展北部都會區及發展香港產業等開支料越來越多，可用發債支持，政府稱目前未償還債務佔香港GDP12%，仍有空間進一步發債，即使該比例日後達20%至30%仍不是大問題。

香港大學協理副校長、港大經管學院副院長鄧希煒表示，香港仍有空間進一步發債。（鄭子峰攝）

「美國+1」利好香港

香港經濟增長方面，鄧希煒預計，去年經濟增長將能達到政府預測的3.2%，雖然今年處於高基數的情況，但相信今年經濟仍能穩步上升，股市繼續暢旺，至於能否惠及其他行業仍需觀察。

貿易方面，鄧希煒指，近年興起的「中國+1」（在中國以外地區設生產線）策略，出口跳過香港直接在其他地區出口美國市場，對本港貿易不利。不過，特朗普在4月向全球百多個國家徵收關稅，帶動「美國+1」，貿易公司開拓中東、東盟等美國以外的新市場，香港作為一個轉口港會帶來新機遇。

港大經管學院今日（14日）發表《香港經濟政策綠皮書2026》。（黃文琪攝）

籲港主動「走出去」 佈局國際市場

港大經管學院今日（14日）發表《香港經濟政策綠皮書2026》，聚焦香港經濟發展新機遇，涵蓋主題包括貿易融資、初創企業、知識產權、綠色金融、社會責任投資、房地產、醫療及人工智能等。

港大經管學院院長蔡洪濱表示，香港「超級聯絡人」的傳統定位已難適應當今世界格局，必須從被動「等待」轉為主動「走出去」。成為內地企業出海的可靠夥伴，同時積極佈局國際重要市場。