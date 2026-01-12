港大校委會本科生代表選舉煞停　教務長：因收到投訴　正調查中

香港大學校務委員會本科生代表選舉，共四人爭一席，原定明日（13日）舉行諮詢大會，本周三至周五（14至16日）舉行投票。港大學生會刊物「學苑」在社交平台發文指，教務長何立仁今日（12日）向學生發電郵，指教務處收到有關選舉的投訴，為確保選舉公平、公正，目前正進行調查，期間選舉暫停。目前該校校委會本科生一席已懸空近兩個月。



「學苑」在社交平台發文表示，教務長何立仁今日傍晚向學生發電郵指，教務處收到有關選舉的投訴，為確保選舉公平、公正，目前正進行調查。在調查結果公佈前，選舉暫停直至另行通知。

教務處其後在晚上向已登記參加諮詢大會的學生發電郵指，原訂於明日舉行的諮詢大會將暫停至另行通知。

港大校務委員會本科生代表選舉原定去年10月8日至11月19日舉行，以接替任期屆滿的前本科生代表鄧俊彥，惟何立仁於原訂提名截止日，即10月28日發電郵，稱為「鼓勵更多學生參選及予有意參選者更多時間考慮」，宣布延長選舉提名期至12月29日。校委會本科生一席因而懸空近兩個月。