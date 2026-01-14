美股｜道指收市跌42點　納指挫1%　攜程ADR跌17%

美股周三（1月14日）下跌，科技股走低，銀行股在部份公司公布喜憂參半的季度業績後，延續了近期的跌勢。道指當日最多曾跌340點，至收市仍跌42點；納指至收市挫1%。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月15日

【05:11】Nvidia等科技股受壓

道指收市報49,149.63點，跌42.36點或0.09%；納指收報23,471.75點，跌238.12點或1.00%；標普500指數收報6,926.60點，跌37.14點或0.53%。

重磅科技股方面，Amazon跌2.43%，為跌幅最大道指成份股；微軟跌2.40%、Nvidia挫1.44%、Tesla跌1.80%，蘋果公司（Apple）亦跌0.40%。

另外，富國銀行(Wells Fargo)第四季獲利不及預期，股價挫4.60%。花旗集團(Citigroup)和美國銀行(Bank of America)股價也分別跌3.34%及3.70%。

【05:09】中概股指數收跌0.23% 拼多多跌近4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.23%。其中，阿里巴巴ADR升1.77%、攜程跌17.05%、拼多多跌3.98%。據央視報道，攜程集團涉嫌壟斷市場，遭國家市場監管總局立案調查。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

【04:50】美元指數維持99水平 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.13， 與前一交易日基本持平。其中，美元兌日圓最新報158.57，跌0.33%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報4,632.80美元，漲46.16美元或1.01%；日內高見4,643.18美元新高紀錄。

【04:49】油價升逾1.4%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報62.02美元，漲0.87美元或1.42%。倫敦布蘭特期油收報66.52美元，升1.05美元或1.60%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,456.59美元、24小時內升逾3%。

【04:30】恒指夜期收報26,901點 低水99點

恒指夜市期指收報26,901點，跌73點，較恒指收市26,999點，低水99點，成交18,264張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間1月14日

【22:53】Nvidia跌近2% Tesla亞馬遜跌逾1%

道指最新報49,049點，跌142點或0.29%；納指最新報23,461點，跌248點或1.05%；標普500指數現報6,917點，跌46點或0.66%。

其中，Nvidia最新跌1.97%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.83%、Amazon跌1.46%、蘋果公司（Apple）挫0.72%。

數據顯示，美國去年11月最終需求生產物價指數（PPI）按月增長0.2%，符合市場預期；按年升3%，則高於市場預期的2.7%。另外，美國去年11月零售銷售按月增長0.6%，高於市場預期的0.4%； 扣除汽車的零售銷售按月增長0.5%，也高於市場預期的0.4%。

【22:46】油價升逾0.8%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.66美元，升0.51元或0.83%；倫敦布蘭特期油每桶報66.10美元，漲0.63美元或0.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報96,351.83美元、24小時內升逾4%。