美股｜道指收漲86點破頂　中概股指數飆4.26%　阿里巴巴ADR飆一成

市場關注伊朗局勢，加上美國司法部對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發傳票，再次引起外界對聯儲局獨立性的擔憂。美股周一 （1月12日）早段下跌，道指最多曾跌492點，但至收市偷升86點，與標普500指數同創收市新高。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

本港時間1月13日

【05:11】Alphabet漲1% 甲骨文升3%

道指收市報49,590.20點，升86.13點或0.17%；納指收報23,733.90點，升62.56點或0.26%；標普500指數收報6,977.27點，升10.99點或0.16%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet漲1.00%、Tesla漲0.89%、Nvidia升0.04%、蘋果公司（Apple）升0.34%。另外，甲骨文（Oracle）升3.09%。

【05:09】嗶哩嗶哩及小鵬汽車升逾8%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲4.26%。其中，阿里巴巴ADR飆10.18%、嗶哩嗶哩漲8.95%、小鵬汽車升8.39%。

圖為2021年1月5日，位於中國北京的阿里巴巴集團。(REUTERS)

【04:56】美元指數下跌 現貨金價創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.86，跌0.27%。其中，美元兌日圓最新報158.20，升0.20%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,598.33美元，升87.88美元或1.95%；日內曾升至4,630.09美元的新高紀錄。

【04:55】油價升逾0.6%

國際油價大幅上揚，紐約原油期貨每桶收報59.50美元，漲0.38美元或0.64%。倫敦布蘭特期油收報63.87美元，升0.53美元或0.84%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,378.77美元、24小時內約升0.8%。

【04:30】恒指夜期收報26,994點 高水386點

恒指夜市期指收報26,994點，升397點，較恒指收市26,608點，高水386點，成交21,535張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間1月12日

【22:51】銀行股下跌

道指最新報49,247點，跌256點或0.52%；納指最新報23,652點，跌19點或0.08%；標普500指數現報6,955點，跌10點或0.15%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲自1月20日起，將信用卡利率上限設定在10%，為期一年。受此消息影響，貸款機構和信用卡公司的股價紛紛下跌。其中，信用卡公司美國運通(American Express ）股價跌4.09%，為跌幅最大道指成份股。花旗集團(Citigroup)股價下跌3.29%，摩根大通(JPMorgan Chase)跌1.57%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.46%、Nvidia跌0.09%。

【22:47】油價約跌0.6%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶58.59美元，跌0.35元或0.59%；倫敦布蘭特期油每桶報62.93美元，跌0.41美元或0.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,653.56美元、24小時內約跌0.4%。