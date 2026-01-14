美股｜道指早段跌逾百點　納指挫1%

投資者正消化美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）的財報，而新公布的零售銷售和生產者價格數據，並未改變市場對今年稍後減息的預期。美股周三（1月14日）早段下滑，道指跌逾百點，納指挫1%。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月14日

【22:53】Nvidia跌近2% Tesla亞馬遜跌逾1%

道指最新報49,049點，跌142點或0.29%；納指最新報23,461點，跌248點或1.05%；標普500指數現報6,917點，跌46點或0.66%。

其中，Nvidia最新跌1.97%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.83%、Amazon跌1.46%、蘋果公司（Apple）挫0.72%。

數據顯示，美國去年11月最終需求生產物價指數（PPI）按月增長0.2%，符合市場預期；按年升3%，則高於市場預期的2.7%。另外，美國去年11月零售銷售按月增長0.6%，高於市場預期的0.4%； 扣除汽車的零售銷售按月增長0.5%，也高於市場預期的0.4%。

【22:46】油價升逾0.8%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.66美元，升0.51元或0.83%；倫敦布蘭特期油每桶報66.10美元，漲0.63美元或0.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報96,351.83美元、24小時內升逾4%。