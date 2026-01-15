內地爆紅App「死了麼」估值飆近億人幣　僅千元開發擴至逾40國家

手機應用程式「死了麼」近日在內地爆紅，新版並正式改名為「Demumu」。據內地媒體報道，該應用程式用戶激增至原來的800倍，相應估值飆升至近億元（人民幣，下同）。



美國已成為最大海外市場

內地藍鯨新聞引述創始人郭先生表示，該應用程式用戶相應估值飆升至近億元，而本輪融資預計本周內完成，已接觸六七十家投資機構。而自英國廣播公司（BBC）等國際媒體報道後，「死了麼」在海外市場的表現尤其顯著。除中國內地市場外，美國已成為最大的海外用戶聚集地。

該應用程式開發成本僅1,000多元，團隊計劃出讓10%股權融資，吸引60多位投資者爭相競價。不過，隨著人氣急升，這款應用程式於去年5月低調推出，最初並未引起太多關注，但最近幾週卻迅速走紅，許多獨居在中國城市的年輕人紛紛下載使用。

英國加拿大等也攀升至榜單第二位

目前並已拓展至全球40多個國家，在內地市場，穩居付費榜首，在美國、英國、加拿大、比利時等國，亦攀升至榜單第二位。Demumu團隊強調，未來將繼續秉持安全守護的初心，把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。

這款名為「死了麼」的應用程式概念非常簡單，使用者每兩天需要點擊一次一個大型按鈕，向系統確認自己仍然活著，若未按時「報到」，系統便會聯絡事先指定的緊急聯絡人，告知對方可能出了狀況。

內地《環球時報》引述研究機構數據指出，到2030年，中國的單人家庭數量可能高達2億戶。而這正是這款應用程式的主要目標族群。該應用程式自我定位為「安全陪伴型應用」，並表示適用對象包括「獨自上班的上班族、離鄉求學的學生，或任何選擇獨居生活方式的人」。