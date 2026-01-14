內地「死了麼」App爆紅　成Top1付費App　$1000成本變千萬市值

如果只看名字，「死了麼」大概很難讓人聯想到一款會衝上 App Store 付費榜第一名的App。根據內地科技媒體報導，一款原本定位為報平安工具的App，在 2026 年初突然在中國Apple App Store 迅速竄升，由熱門榜一路登上付費榜冠軍，成為今年首個現象級爆紅 App。



售價只是 8 元人民幣，折合約港幣 8.7 元左右，功能卻異常簡單。用戶每日只需要開啟 App簽到，證明自己仍然平安；一旦連續多日未簽到，系統便會自動向預設的緊急聯絡人發送電郵，提醒對方確認使用者的狀況。沒有華麗介面，也沒有複雜功能，但正是這種簡單到極致的設計，卻引發了龐大下載潮。

千元人民幣成本開發

根據開發團隊的說法，「死了麼」由三名 95 後青年以遠端協作方式完成，整體開發週期不到一個月，總成本僅約一千多元人民幣，主要開支集中在伺服器與基礎開發工具上。

然而，在話題迅速發酵、下載量爆升後，團隊創辦人郭姓成員透露，正計畫以出售 10% 股權，募集 100 萬元人民幣資金，意味公司整體估值已被拉升至約 1,000 萬元人民幣，折合港幣約 1,090 萬元左右。

為何爆紅？

不少內地評論指出，「死了麼」在技術層面幾乎沒有門檻。從程式設計角度來看，它的核心功能不過是定時檢測與訊息發送機制，任何中階工程師都能在短時間內完成。但正因如此，它的成功反而更加耐人尋味。

根據國家統計局數據顯示，中國目前獨居人口已超過 1.23 億人。獨居族群面對的最大焦慮，是如果發生意外，會不會沒有人知道。「死了麼」正正踩中了這個需求。它不承諾醫療救援，也不處理緊急事故，只負責一件事：確保有人知道你是否還活著。在功能層面近乎極簡，但在心理層面卻極為直接。

黑色幽默名稱，反而成為流量入口

除了實際需求，App 名稱本身也是傳播引爆點之一。「死了麼」這個名字在社交平台具有極強的衝突感，既直白又帶冒犯性，極容易引發分享與討論。不過根據官方微博於 1 月 13 日發布的公告，「死了麼」將於新版本中正式啟用全球品牌名稱「Demumu」，目前已在App Store中同步更名。