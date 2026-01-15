美股｜道指早段升逾百點 油價挫逾4%
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗局勢現暫時緩和迹象，美股周四（1月15日）早段上揚。另數據顯示，美國新領失業救濟人數下跌，整體數字少於市場預期。
本港時間1月15日
【22:50】Nvidia漲近3%
道指最新報49,321點，升171點或0.35%；納指最新報23,671點，漲199點或0.85%；標普500指數現報6,965點，升39點或0.57%。
其中，Nvidia最新漲2.89%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲0.75%%、Amazon升0.43%、蘋果公司（Apple）漲0.17%。
數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少9,000人，降至19.8萬人，低於市場預期的21.5萬人；續領人數減少1.9萬人，跌至188.4萬人，也少於市場預期的189.3萬人。
【22:47】油價跌逾4%
油價方面，紐約原油期貨現時每桶59.16美元，跌2.86元或4.61%；倫敦布蘭特期油每桶報63.56美元，跌2.96美元或4.45%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,629.72美元、24小時內約跌0.8%。
