道指收市升292點　Nvidia漲2.10%　油價挫逾4%

伊朗局勢現暫時緩和迹象，加上摩根士丹利（Morgan Stanley ）和高盛（Goldman Sachs）股價在公布季績後大幅上漲，以及台積電的亮眼業績也刺激晶片股造好。美股周四（1月15日）上揚，道指最多曾漲431點、納指曾漲1%，至收市均升幅收窄。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月16日

【05:11】高盛升4.6% 摩通漲逾半成

道指收市報49,442.44點，升292.81點或0.60%；納指收報23,530.02點，漲58.27點或0.25%；標普500指數收報6,944.47點，升17.87點或0.26%。

重磅科技股方面，Nvidia漲2.10%、Tesla跌1.80%，蘋果公司（Apple）亦跌0.40%。 另外，高盛（Goldman Sachs）股價漲4.63%，為升幅最大道指成份股；摩根士丹利（Morgan Stanley ）漲5.81%。

【05:05】中概股指數收跌0.60%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.60%。其中，阿里巴巴ADR升0.62%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【05:03】美元指數微升徘徊99 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.32， 升0.19%。其中，美元兌日圓最新報158.64，升0.16%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報4,609.18美元，跌17.49美元或0.38%。

【05:01】油價跌逾4%

國際油價顯著下跌，紐約原油期貨每桶收報59.19美元，跌2.83美元或4.56%。倫敦布蘭特期油收報63.76美元，跌2.76美元或4.15%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,315.77美元、24小時內跌逾2%。

【04:30】恒指夜期收報27,150點 高水226點

恒指夜市期指收報27,150點，升217點，較恒指收市26,923點，高水226點，成交18,380張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間1月15日

【22:50】Nvidia漲近3%

道指最新報49,321點，升171點或0.35%；納指最新報23,671點，漲199點或0.85%；標普500指數現報6,965點，升39點或0.57%。

其中，Nvidia最新漲2.89%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲0.75%%、Amazon升0.43%、蘋果公司（Apple）漲0.17%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少9,000人，降至19.8萬人，低於市場預期的21.5萬人；續領人數減少1.9萬人，跌至188.4萬人，也少於市場預期的189.3萬人。

【22:47】油價跌逾4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶59.16美元，跌2.86元或4.61%；倫敦布蘭特期油每桶報63.56美元，跌2.96美元或4.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,629.72美元、24小時內約跌0.8%。