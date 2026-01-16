聯儲局跑馬仔｜哈塞特稱若就任主席　可以說服同僚支持其觀點

美國聯儲局主席鮑威爾任期將於今年5月結束，總統特朗普則指出，會在未來數周公布新任主席人選的提名。被視為下任主席熱門人選﹑現為白宮國家經濟委員會主席的哈塞特，平息外界對若由他上任，將難以說服其他聯儲局官員支持其觀點的憂慮。



白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）11月9 日表示，感恩節是對美國經濟其中一個至關重要日子。若停擺持續，第四季經濟面臨收縮。(Reuters)

哈塞特於周四（15日）表示：「我足夠強硬去贏得辯論。任何一個來到白宮、並連續五年面對所有可能被問到的問題的人——就像我一樣——都足夠強硬去面對充滿敵意的局面，幫助人們理解他們為什麼是對的或錯的。」

曾指鮑威爾減息步伐太慢

哈塞特一直主張鮑威爾及其同僚降息過慢，這與特朗普的看法一致。聯儲局觀察人士指出，利率決策取決於聯邦公開市場委員會的多數表決，特朗普提名的主席未必能夠在大幅減息問題上凝聚共識。

哈塞特重申，特朗普認為在鮑威爾領導下聯儲局帶有政治傾向，在2024年大選前降息，卻在特朗普2025年就任後停止了寬鬆周期，「他認為，有時他們的決策看起來是帶有黨派色彩的。」

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

多名聯儲銀行總裁支持暫停減息

另一方面，多名聯儲銀行總裁支持當局暫停減息。於去年12月反對減息的芝加哥聯儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，面臨的最重要問題是必須將通脹降至2%，補充說已擱置之前對勞動力市場的擔憂，稱不確定性促使企業放緩了招聘，但並未進行大規模裁員。

同於12月投反對票的堪薩斯聯邦儲備銀行行長施密德（Jeff Schmid），亦重申反對進一步減息。他表示為免通脹前景惡化，一定程度的勞動力市場降溫可能是必要的。

另一方面，幾位支持近幾次減息的儲局官員亦贊同停一停，其中三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）指稱政策處於良好位置，費城聯儲銀行總裁Anna Paulson表示同意本月按兵不動。

另外，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示「不需要急於朝著任何方向行動」，稱必須確保維持在限制性區域，因通脹仍過高，而高企的價格正給很多人帶來負擔。

料本月減息機會率僅5%

根據最新利率期貨顯示，1月維持息率不變的機會率為95%，進一步減息0.25厘的機會率只有5%。