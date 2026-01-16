花旗指內地減息空間有限　全年減10基點　料H股勝A股｜附選股名單

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，宏觀經濟方面，預計內地今年出口、投資表現不俗，惟消費或仍疲弱。息口方面，該行預計內地今年會減息10個基點。



承繼該行早先觀點，其續強調將今年底的恒指目標價，由此前的28800點，上調至30000點，此外偏好H股，多過A股，因多有高質素內地公司湧港上市，利好港股交易和活躍度。



料內地今年減息10個基點 消費仍未樂觀

從中國宏觀經濟的三頭馬車表現而言，劉顯達表示，仍然看好出口和投資，但對於今年的消費市道就仍未算樂觀。他續解釋稱，去年下半年部分宏觀數據有些不及預期，部分原因是源自2024年9月啟動的刺激措施，導致的高基數效應，相信今年已不會再受此影響。

此外，早先人民銀行宣佈定向減息，劉顯達認為內銀息差已然承壓，淨息差低至約1.4厘，減息的空間不大。且目前僅在年初，官方未必會急於出手。從全年看來，預計內地內地會減息10個基點。

上調恒指目標價至30000點 看好半導體睇淡汽車

港股方面，劉顯達認為港股今年的每股盈利增長可至9.1%，較去年的2.2%大幅上調。主要原因在於去年的外賣平台大戰有所拖累，相信今年已經可避免此種影響。花旗將今年底的恒指目標價，由此前的28800點，上調至30000點。

至於揀股板塊，該行仍看好科網板塊，子板塊就最看好半導體。此外，科技、醫療保健、互聯網亦獲看好。劉顯達指，續加入基礎材料作為超配評級，尤其看好銅和鋁。而較為睇淡的就為消費板塊，尤其是汽車板塊，預計無法達到市場早先的高預期。

首選騰訊友邦恒瑞等 攜程仍獲推薦

因此該行2026的推薦股份為騰訊（0700）、友邦（1299）、恒瑞醫藥（1276）、紫金礦業（2899）、康耐特光學（2276）、藍思科技（6613）。此外，中概股攜程（美：TCOM）、亞朵（美：ATAT）亦相信表現不俗。

他解釋稱，這些股份不乏高BETA股，因顧及客戶需要，多選擇大價股。而問及日前攜程因監管原因，引發的股價暴瀉，是否會令其調整偏好及目標價，劉顯達認為攜程仍有不錯的用戶基礎，影響未必是長期的。