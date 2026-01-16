中證監稱深化資本市場投融資改革　堅持打擊內幕交易等違法行為

中國證監會召開2026年系統工作會議，總結2025年工作，分析當前形勢，研究部署2026年工作。中國證監會黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議強調，當前資本市場總體穩中向好，但仍然面臨內外風險交織、新舊矛盾疊加的複雜嚴峻挑戰。



證監會系統要深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實中央經濟工作會議部署，按照中央金融委會議、全國金融系統工作會議要求，堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高品質發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，提高制度包容性、適應性和競爭力、吸引力，努力實現質的有效提升和量的合理增長，切實增強市場內在穩定性，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為「十五五」良好開局積極貢獻力量。

促上市價值成長及治理提升

會議強調，堅持固本強基，促進上市公司價值成長和治理提升。持續提升上市公司規範運作水準，加快推動出台上市公司監管條例，全面落地新修訂的上市公司治理準則，加強對控股股東、實際控制人的行為約束，完善分紅回購、股權激勵和員工持股等制度安排。激發並購重組市場活力，完善重組全鏈條監管，多措並舉推動上市公司高品質發展。

會議又強調，堅持改革攻堅，不斷提高服務高品質發展質效。提升多層次股權市場包容性適應性，啟動實施深化創業板改革，持續推動科創板改革落實落地，提高再融資便利性和靈活性，促進北交所、新三板一體化高品質發展。推動債券市場提品質、調結構、擴總量，抓好商業不動產REITs試點平穩落地。穩步推進期貨市場提質發展，加強期現聯動監管。

。（中新社）

穩步推動貨市場發展

會議強調，堅持依法從嚴，著力提升監管執法有效性和震懾力。進一步嚴肅市場紀律，堅決打擊財務造假、操縱價格、內幕交易等惡性違法行為，暢通行政刑事銜接機制，推動更多特別代表人訴訟、先行賠付等典型案例落地。督促行業機構專注主業、完善治理、錯位發展。完善私募基金監管體制機制。強化科技賦能監管，提高線索發現能力和監管穿透力。

會議要求，強化正確政績觀，樹立重實幹重實績重實效的鮮明導向，完善考核評價和督查督辦機制，持續糾治形式主義、官僚主義。強化責任落實，更加清醒堅定推進反腐敗鬥爭，深化以案促改促治，全力支持配合駐證監會紀檢監察組鞏固深化重點領域腐敗問題專項治理效果，不斷健全公權力監督制約機制，針對性完善有效預防和懲治資本市場新型腐敗、隱性腐敗的政策措施。強化擔當作為，加快鍛造「三個過硬」的監管鐵軍，選優配強各級領導班子，持續加強幹部隊伍能力建設，精准有力開展監管問責，強化關心關愛，不斷增強隊伍純潔性、專業性、戰鬥力。