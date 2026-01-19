Bitcoin挫近3%失守9.3萬美元　虛幣市場再爆平倉潮涉6.8億美元

隨著Bitcoin（比特幣）等虛擬貨幣下挫，虛擬貨幣市場又再次出現有數以億計美元倉位被平倉。據CoinGlass數據顯示，於過去24小時，超過總值6.8億美元的加密貨幣遭到平倉，其中6億美元來自長倉。



據Coindesk最新數據顯示，Bitcoin最新報92,517.29美元，跌2.79%；至於以太幣最新報3,203.71美元，跌3.36%。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

根據Glassnode 每周報告，比特幣日前突破至96,000美元是由衍生品流動，例如結算短倉，「機械式」推動，而不是由持續的現貨積累推動。報告提到，期貨流動性仍相對不足，一旦強制買盤壓力消退，價格走勢容易出現劇烈反轉。 Glassnode 也指出，長期持有者在比特幣周期高位附近候機大量出貨，多次限制近期的反彈。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

報告稱Bitcoin價仍處於365天平均線

CryptoQuant 在最新周報更為謹慎，將 11 月下旬以來的走勢形容為潛在的熊市反彈，而非新一輪升勢的開始。報告指出，比特幣目前仍低於 101,000 美元附近的 365 日移動平均線，而這一水平歷來被視為「市場行情分界線」。

CryptoQuant 表示，儘管需求狀況略有改善，但並未發生實質變化，現貨需求仍在萎縮，美國現貨 ETF 的資金流入仍不多。