財政預算案2026｜證券及期貨專業總會倡降交易成本　激活流動性

香港證券及期貨專業總會就2026/2027年度《財政預算案》提交意見書，內容聚焦於現貨市場、商品期貨市場、新股市場、二級市場流動性、資產管理、虛擬資產以及投資者保障（包括長者資產安全與集體訴訟機制）等範疇，深入剖析現存問題，並提出具針對性與可操作性的政策構想。



該會表示，在現貨市場方面，簡化手數制度、降低交易成本（如印花稅）及提升監管效率，是降低散戶參與門檻、激活市場流動性的基礎。對於商品期貨市場，須加快頂層設計落地，完善倉儲交割等基礎設施，並透過稅務優惠及人才政策，把握全球商品市場機遇，確立香港的區域定價中心地位。

籲正視保薦人資源過度集中風險

該行相信，新股市場的質量與信譽關乎市場長遠健康。香港必須正視保薦人資源過度集中、文件質素下滑及制度異化所帶來的風險，通過將負荷管理「明文化」、檢討現行機制，並鼓勵上市公司貢獻本地經濟，以重建市場信心，實現從「數量」到「質量」的轉型。

針對二級市場流動性這一核心挑戰，下調股票交易印花稅至與內地A股市場相若的水平，並考慮對低流動性股份引入豁免機制，是直接且有效的刺激措施，有助形成流動性改善的良性循環。

在快速發展的虛擬資產領域，香港已完成初步的監管基建。該會認為，下一步重心應轉向「商業化應用落地」，通過打通RWA二級市場流動性、加快產品審批、引入國際流動性及加強從業員培訓，將香港從「監管清晰」的市場，升級為「流動充裕、應用普及」的全球虛擬資產中心，並對接國家「十五五」規劃的金融開放與數字經濟戰略。

促保障長者資產安全

最後，投資者保護體系的完善是市場穩健的基石。這包括前瞻性地應對高齡化社會挑戰，透過推廣持久授權書、創新金融產品與教育，保障長者資產安全，以支持「銀髮經濟」健康發展；同時，借鑑內地經驗，研究確立證券集體訴訟制度，與證監會現有執法工具形成互補，為散戶投資者提供更強而有力的司法救濟途徑，提升市場整體的公平性與公信力。

該會深信，透過《財政預算案》的政策引導與資源投放，將能有效鞏固香港國際金融中心的地位，激發市場活力，吸引更多優質企業與投資者，為香港經濟的長遠繁榮與國家的金融發展戰略作出更大貢獻。