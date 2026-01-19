彭博︰股壇金手指謝清海　黃金資產佔身家25%　看好貴金屬前景

有「股壇金手指」之稱的惠理集團（0806）創辦人謝清海，接受《彭博》訪問時表示，看好貴金屬表現，並分享其投資策略。



報道引述知情人士透露，謝清海透過旗下管理個人資產、規模14億美元（約109億港元）的家族辦公室，已將約四分一資產配置黃金，較一年前投資組合中僅佔15%，大增10個百分點。

謝清海說:「我是一個非常有耐性的投資者，買入黃金，而不是交易，並視為畢生積蓄的一部分」，最終整個投資規模將愈來愈大，「我只買，從不賣」。他補充說去年進行的一些小規模交易，不透過衍生品或結構性產品，亦從不借錢投資。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

股票佔投資組合六成

他建議投資者構建一個「622」投資組合，即60%股票、20%債券和20%貴金屬(以黃金為主)。然而，卻未有透露其家族辦公室的業績和持倉情況；又表示看好白銀，過去一年白銀價格升約3倍，升幅遠遠超過黃金。

謝清海表示，全球正進入一個大規模「資金外流」時期。富裕的亞洲家庭正將資金移回區內，以規避美國制裁或潛在資產被凍結，黃金正是儲存這些財富的好方法，對亞洲投資者來說，實物黃金較紙黃金為佳。謝清海的黃金儲備存放在香港機場政府倉庫的實物黃金作擔保。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

投資黃金ETF回報達167%

據報道，謝清海於2008年小額下注貴金屬，10年後通過大量購買實物黃金交易所買賣基金（ETF）而加速投資，累計收益達2.51億美元（約15.59億港元），總回報率達167%，他亦有投資黃金礦業股票、實物金條和金幣。