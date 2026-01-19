南華早報﹕鄭家純稱周企續尋締雙贏交易　未有評論新世界債務狀況

新世界（0017）近年面臨財務壓力，母企周大福企業主席兼新世界主席鄭家純接受《南華早報》訪問時指出，周企作為新世界母公司，會持續追求能夠創造「雙贏局面」的交易，又指出周企會秉持機構投資公司的紀律運作，又指出作為家族辦公室，遵循的是「鄭氏家族哲學，而非典型投資手冊」。



新世界今日股價表現突出，曾高見11.5元，最新報11.39元，升19.6%；旗下新世界百貨中國（0825）升幅更達23%，最新報0.375元，創1個月新高。至於同系的周大福（1929）跌0.8%，周大福創建（0659）跌0.9%。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

強調投資不會求賺盡

市場人士對新世界的債務情況相當關注，不過據報道，鄭家純未有對新世界的事件置評，但指出周企始終堅持正確投資方式，面對「「市場波動，機會來臨，資本流動。我們始終相信被投資公司的專業團隊，並專注於長期培育及複合增長，以確保穩健持續的增長。」

他又提到，當公司退出一項投資時，「並非追求賺盡一份一毫」，周企要確保的是「被投公司和社區能產生正面的影響，讓投資公司變成更好的企業，其員工亦能置身更好的職場。

鄭裕彤家族持有的周大福企業，早前已售出澳洲能源業務。（資料圖片）

退出Alinta Energy交易屬雙贏例子

鄭家純又以投資澳洲發電商及能源公司Alinta Energy為例，闡述其投資哲學的實踐。周企於2017年以40億澳元收購Alinta Energy，而上月新交所上市的勝科工業公布以65億澳元收購Alinta Energy﹔而周企早在2023年便開始從該投資中獲利，當時Alinta Energy已將西澳部分資產以17億澳元售予APA集團。退出Alinta Energy不僅為周企帶來豐厚回報，潛在的長期買家願意出價可觀，並且該資產未來還有很大的升值空間。換言之，這次是一單雙贏交易。鄭家純指出﹕「買賣雙方都得到雙贏結果，公司會保持耐心及堅韌。」