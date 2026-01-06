MPF｜積金局指強積金連續3年錄正回報 2025年回報率16.5%
撰文：張偉倫
出版：更新：
過去數年，環球股市持續上揚，讓強積金賬戶持有人能夠分享成果。積金局今天（6日）公布，根據最新官方臨時數據，2025年全年的強積金整體淨回報為16.5%，是連續三年取得正回報（2024年為8.6%，而2023年為3.4%）。
強積金總資產增至1.55萬億元
各類強積金基金，包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金（不包括強積金保守基金），過去一年全部錄得正回報。受惠於理想投資表現，截至2025年12月底，強積金總資產升至約15,500億元，再度突破歷史新高。
DIS年化回報率6.9%
自強積金制度實施以來，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5.0%和4.5%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（default investment strategy (DIS)）旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.9%，同樣跑贏期內的年率化通脹率1.8%。
積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。計劃成員應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素，作出合適自己的投資規劃。
