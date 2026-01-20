滙豐高層稱市值向3000億英鎊進發　重組基本已完成　物色新增長點

《彭博》報道，在市值首次突破2,000億英鎊（約合2,680億美元）數周之後，滙豐控股（0005）的企業與投資銀行部門負責人稱，該行市值如今正朝著超過3,000億英鎊邁進。



儘管地緣政治危機正在醞釀，滙豐企業及機構銀行業務行政總裁Michael Roberts於訪問中表示，這家歐洲最大的銀行可能還會變得更大，並認為該公司股價存在上漲超過50%的可能性。該公司當前股價接近歷史高點。

稱該行理應享有更高估值

Michael Roberts周一（19日）在達沃斯世界經濟論壇期間向《彭博電視》的Francine Lacqua表示「從2.000億（英鎊）到今天的水平……要達到3,000億英鎊，完全在可實現範圍之內」。Michael Roberts又指出﹕「在我們看來，基於我們能夠創造的利潤水平，公司理應享有更高的估值倍數。」

滙豐股價最新約為每股1,223便士，市值約為2100億英鎊，是歐洲最大的金融機構，遠高於西班牙的桑坦德銀行、瑞士的瑞銀集團以及法國的法國巴黎銀行。

隨著行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）推行簡化架構及削減成本，過去一年，滙豐全面重組全球業務，裁減數以千計的崗位，合併及關閉部分業務線，同時出售了其他一些業務。Michael Roberts表示，重組階段基本已經完成，該行正在尋找新的成長動力。

Michael Roberts指出﹕「我們真正著眼未來」，同時警告稱，美國總統特朗普要求接管格陵蘭島所引發的最新地緣政治動盪帶來了嚴峻挑戰。

2026年1月17日，格陵蘭民衆聚集起來反對美國收購格陵蘭島的提案。（Getty）

指格陵蘭議題或帶來更多意外

Michael Roberts表示﹕「這再次帶來了更多意外、更多混亂和更多不確定性」，他表示﹕「但是，這一次並不僅僅是『解放日』，而是明顯出於政治動機，這一點有所不同。」

與其他企業一樣，滙豐也在研究如何將人工智能（AI）、數字資產等新技術融入自身運營。Michael Roberts表示並不認為AI會在滙豐引發大規模裁員，相反，他表示這項技術將成為助力，幫助員工提高效率。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

料數碼資產應用將增加

Michael Roberts還指出，數碼資產在金融市場中的應用日益增加是不可避免的。Michael Roberts表示﹕「毫無疑問，大多數交易都會在代幣化基礎上進行」，並補充稱，量子計算也將逐步被引入交易業務。

他表示﹕「所有資產類別的交易 —— 可以說，沒有哪一類能夠倖免 —— 都將經歷根本性的變革」。