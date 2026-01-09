滙豐艾橋智︰感謝恒生股東支持　投票結果反映對發展機遇具信心

滙豐控股（0005）及香港上海滙豐銀行聯合宣布，其以協議安排方式將恒生銀行（0011）私有化的計劃已於昨日舉行的恒生銀行法院會議及股東大會上，獲相關股東批准。該建議獲得股東熱烈的支持。

在恒生銀行的法院會議上，按香港《公司收購及合併守則》所界定無利害關係股份所附帶的投票權中，贊成票比率約為86%。香港《公司條例》及香港《收購守則》所規定的批准門檻均已獲得通過。



在上述條件達成後，高等法院將於 2026年1月23日 就認許計劃的呈請進行聆訊，並預期於同日公布聆訊之結果。這為交易進程中的下一個重要步驟，亦是計劃生效前關鍵的一步。

在取得高等法院的批准，並且達成（或在適用情況下獲得豁免）計劃文件所載的所有其他條件後，計劃預期將於 2026 年 1 月 26 日生效，而恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位則預期於 2026 年 1 月 27 日撤銷。

將繼續推進建議及完成後續條件

於建議完成後，恒生銀行將成為滙豐亞太的全資附屬公司，並因而成為滙豐控股的全資附屬公司。恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位將根據《香港上市規則》從香港聯交所撤銷。

滙豐集團行政總裁艾橋智就股東投票結果表示，很高興得悉建議獲得批准，並感謝恒生銀行股東一直以來的支持。股東投票的結果充分反映大家對恒生銀行業務，以及對其成為滙豐集團全資附屬公司後能夠開啟的發展機遇充滿信心。我們期待繼續推進建議及完成後續條件，同時，將於適當時候公布進一步消息。