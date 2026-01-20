長和據報洽售愛爾蘭電訊業務Three Ireland　估值達15億歐元

據英國傳媒報道，長和（0001）正就出售旗下愛爾蘭移動電訊營運商Three Ireland，與Liberty Global洽商，又引述知情人士指出，談判已到了後期階段。



根據New Street Research估計，Three Ireland估值或高達15億歐元。報道指，此次出售正值長和繼續探索其電信資產IPO之際，這些資產包括意大利營運商WindTre以及英國營運商VodafoneThree 49%的股份。

早前有報道指擬分拆環球電訊業務

另一方面，之前有報道指，長和正考慮將環球電訊業務分拆上市，已與花旗及高盛等顧問就環球電訊業務潛在上市的可能性展開初步磋商。

據指，倫敦是上市首選地點，集團最初曾考慮過阿姆斯特丹。其中一位知情人士表示，該集團仍有可能選擇香港，或徹底放棄上市計劃。

同時，據知情人士透露，長和也考慮出售其在瑞典和丹麥的業務，但任何出售預計都不會影響其潛在的IPO進程。

近年逐步出售歐洲電信業務

由於市場環境嚴峻，價格下跌，收益減少，長和一直逐步出售其在歐洲的電信業務，這些業務服務超過6000萬用戶。

長和曾高見62.15元，創逾1年新高，最新報60.85元，升1.1%，成交額為7.53億元。