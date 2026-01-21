內媒︰對樓市未來發展有信心　推動市場平穩健康發展

內地樓市發展與全面復蘇仍然有相當距離，官方媒體再次對樓市狀況發聲。據內地《經濟日報》報道，於周一（19日），國家統計局發布2025年全國房地產市場基本情況，以及2025年12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，2025年房地產「成績單」出爐。數據表明，2025年，內地房地產市場呈現築底調整態勢。



報道指出，應該看到，房地產市場供求關係發生重大變化，由需求旺盛轉變為結構性供大於求。 儘管總體上房地產市場處於調整期，但是仍有一些城市、一些區域的銷售取得亮眼成績。一線城市的好地段「好房子」，仍會開盤即一搶而空。一些城市二手房交易活躍，交易面積明顯增長。消化庫存、市場出清需要時間。房地產發展潛力和空間轉化為當前發展動力和信心也需要一個過程。

報道指出，應對房地產市場未來發展有信心，持續改善和穩定房地產市場預期，推動房地產市場平穩健康高質量發展。

中金稱關注地產行業交易型機會

另一方面，中金發表報告，指出關注房地產板塊交易型機會。考慮到近期地產政策頻密度提升，行業需求側雖仍偏弱但供給側初現一定積極變化，建議短期內可適度提高對房地產板塊的關注度，視自然庫存變化和存量住房收儲政策落地進展動態調整。