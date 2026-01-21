萬科境內債21萬科02擬展期一年獲通過　4成本金須於本月30日兌付

萬科（2202）其中一隻境內債經過調整條款後，展期1年方案獲債券持有人通過。萬科公布，92.11%的持有人對調整「21萬科02」回售部分債券本息兌付安排的議案投贊成票。按照這個方案，回售部分債券本金的40%將於1月30日兌付，剩餘60%擬展期1年，於2027年1月22日兌付。



根據彭博匯總的數據，本期債券原定的回售到期日為1月22日。此次展期方案的通過意味著，另外兩隻中期票據的展期方案也有望得到支持。對於這家有息負債高達500億美元的大型房企來說，獲得避免違約的喘息空間。

萬科境內債「21萬科02」。﹙路透社﹚

另兩隻境內債展期方案26日表決

根據此前公告，「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」展期方案等議案的表決截止日為1月26日。萬科此前發布「21萬科02」回售結果顯示，逾10億元債券被持有人執行回售權，接近這隻債券全部存續金額。

《彭博》報道，此次萬科債券兌付方案的改善令債權人感到意外，報道引述消息指，一些持有人聯繫了萬科，以核實這些現金兌付方案是否確實由萬科提出。萬科在私下談話中告訴部分債券持有人，如果債權人批准改進後的方案，萬科就能按照方案兌付。