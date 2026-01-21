攜程涉嫌壟斷被立案調查　新華社評論：平台越大越要守規矩

網上旅遊平台攜程Trip.com（9961）近期因涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，被內地市場監管總局立案調查，公司股價急挫，今續跌1.4%，報473.8元。



新華社旗下「新華網視評」欄目評論，以「平台越大，越要守規矩有擔當」為題，不點名提及某平台此前已被指涉及多項爭議行為。又指「處罰不是目的，如何整改是關注焦點」。



新華社評論指，近日，某頭部在線旅遊平台涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，被市場監管總局立案調查一事，引發社會廣泛關注。

從被指強制要求商家「二選一」，到涉嫌單方面抬高佣金、通過技術手段干預商家定價，再到消費者詬病的「大數據殺熟」等爭議，該平台的一系列行為，讓商家和公眾苦之久矣。

平台越大，越要守規矩、有擔當。平台經濟頭部企業的市場地位，是市場充分競爭的結果，是用戶與商家信任的累積，絕非可以肆意妄為的「特權」。

此次立案調查，不僅回應了市場和公眾的關切，也傳遞了一個明確信號：任何企業都不能利用市場優勢地位損害公平競爭和消費者權益。

約談不是「走過場」 處罰不是目的

評論續稱，據媒體報道，在此之前，該平台就多次被地方監管部門約談：2025年8月，貴州監管部門約談要求杜絕「二選一」、「價格欺詐」；同年9月，鄭州監管部門就規範經營行為對其進行約談……

明明已經留出整改時間和空間，但該平台並未就約談內容拿出實質性整改舉措。約談不是「走過場」，對「屢教不改」者，依法追責是必然。處罰不是目的，如何整改是關注焦點。從地方監管約談「責令改正」，到市場監管總局「立案調查」，監管的介入不僅是對一家企業的調查，更是對平台經濟生態的淨化。

針對此次調查，該平台回應，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。當前，我國已有超過11億用戶接入互聯網，數字經濟的前景廣闊無垠。公平競爭的市場環境，才能更好驅動和引領發展。