陸東料今年恒指可重上3萬點關　資金續追逐科技板塊

星級分析師陸東接受東亞銀行訪問時預期，港股今年可以延續升勢，認為目前大市估值仍低於14至15倍的歷史平均值，若要重返有關歷史平均水平，按現時恒生指數內有80多隻成份股計算，可以回升至介乎3萬點至31000點。



他指出國家政策支持A轉H，令香港IPO市場暢旺，相信暢旺情況今年持續；資金追逐入科技板塊趨勢似乎持續，另一方面則避開重資產、地產板塊，而他認為科技、新能源等板塊會繼續看好。北水方面，他認為，北水今年佔港股的成交會有提升空間，隨着內地企業由A股轉H股來港上市，而一般H股價格較A股便宜，會令北水資金傾向來港投資。

談及今年有何板塊或投資主題需留意，陸東表示電力股派息穩定且高息，股息率很多超過5厘，雖要考慮煤價下跌情況之下，內地監管會否於短期內要求電力公司減價等因素，但「似乎香港上市的十隻八隻，有五、六隻都可以即時買得，太便宜」。另一方面，陸東指，AI科技行業供應增加，投資者應小心看待相關股、「擇肥而噬」，他個人則會看前景及估值：「我就是天生保守的，如果上市未有盈利的，純粹靠概念的，我會看看，但不會投資。」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

料今年聯儲局減息2次

至於美國方面，陸東表示，美國通脹在關稅、地緣政治等因素而始終冥頑不靈，特朗普政府較喜歡採用關稅措施向其他國家施壓，投資者不應預期美息有太大下調，認為今年美國應會減息兩次，每次25點子。