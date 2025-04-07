關稅戰｜陸東稱美股較港股更「危危乎」　騰訊阿里成避險天堂

美國關稅戰，以及中國推出反制措施，觸發港股急瀉，全日收市跌穿2萬點關口，單日大跌3,021點，為歷來單日最大點數跌幅。



對於大跌市，星級分析師陸東表示，特朗普關稅政策已出台數日，但本港清明節假期未能交易，是「兩日跌埋一日」，導致港股風險溢價上升，不少投資者面臨斬倉，出現恐慌性拋售，將今年累計升幅抹去。

陸東續指，短期內要視乎中央是否出手救市，假如「斬倉」情況不再出現，恒指應可「企穩」一萬九至兩萬點之間。

陸東指出若假如「斬倉」情況不再出現，恒指應可「企穩」一萬九至兩萬點之間。（資料圖片）

料美股今日無機會出現大幅復蘇

對於美股，他認為較港股更「危危乎」，事關關稅升高會令到美國物價上升，令到通脹升溫，從而減息預期落空。因此不看好債券市場，同時預料今年美股沒有機會出現大幅度的「復蘇」。

相反，他指個別港股才是避險天堂，尤其是今日跟隨大市下跌的騰訊（0700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）。又看好高息內需股，例如華潤電力（0836）、華電（1071）、香港電訊（6823）。

至於樓市，陸東稱：「從來冇諗過樓市會升」，認為香港樓市供需不平衡，再加上香港逐步融入大灣區，令到整體樓市有下行壓力。

談及樓市時，陸東稱：「從來冇諗過樓市會升」。（資料圖片）

大新銀行降港股評級至「中性」

至於大新銀行經濟研究及投資策略部指出，中國宣布反制措施後，觸發全球金融市場波幅擴大。環球貿易戰進一步升溫，美國出現衰退的風險顯著上升，中國的經濟下行壓力也會增加，加上金融市場波動可能加劇避險氣氛和流動性緊張，預料對全球經濟活動會帶來更大衝擊。

該行認為因應對等關稅的實施和各國的回應，加上央行的減息機會增加，看好較具避險特性的主權及投資級別企業債券，同時下調港股觀點至中性，美股及其他亞洲股市降至看淡。為紓緩外需可能收縮所帶來的挑戰，內地或會更重視提振內需（尤是消費），加上內地的人工智能發展，中線或仍可支持港股表現

該行認為隨著未來幾個月與關稅相關的談判可能陸續展開，市場波幅或持續高企一段時間，投資者宜注意風險，保持分散投資。