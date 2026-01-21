美股｜特朗普取消向歐洲8國加關稅　道指最新飆逾700點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示不會武力奪取格陵蘭，之後又宣布取消2月對歐洲8國實施關稅，美股周三（1月21日）大幅上揚，道指最新飆逾700點，三大指數同飆逾1.5%。



本港時間1月22日

【03:52】Nvidia漲4%

道指最新報49,256點，升767點或1.58%；納指最新報23,341點，升387點或1.69%；標普500指數現報6,903點，漲106點或1.57%。

其中，Nvidia最新升4.01%、Amazon漲0.51%、蘋果公司（Apple）升1.39%。

【03:50】恒指夜期收報26,616點 高水31點

恒指夜市期指收報26,616點，升46點，較恒指收市26,585點，高水31點，成交19,629張。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

本港時間1月21日

【22:56】Nvidia漲1.5%

道指最新報48,758點，升270點或0.56%；納指最新報23,092點，升138點或0.60%；標普500指數現報6,841點，漲44點或0.66%。

其中，Nvidia最新升1.53%、Amazon漲0.24%、蘋果公司（Apple）升0.16%。

【22:53】油價微跌

油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.31美元，跌0.05元或0.08%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌0.07美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,433.50美元、24小時內約跌1%。