美股｜道指收市跌870點 納指標指挫逾2% Nvidia及Tesla跌逾4%
市場憂慮美歐關稅戰重燃，美股周二（1月20日）大幅下跌，道指最多曾跌931點，至收市仍跌870點；納指及標指同跌逾2%。
本港時間1月21日
【05:11】Apple及Amazon同挫逾3%
道指收市報48,488.59點，跌870.74點或1.76%；納指收報22,954.32點，跌561.07點或2.39%；標普500指數收報6,796.86點，挫143.15點或2.06%。
重磅科技股方面，Nvidia挫4.36%、Tesla跌4.17%、蘋果公司（Apple）跌3.46%、Amazon跌3.40%。
【05:05】中概股指數收跌1.45%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.45%。其中，阿里巴巴ADR跌1.86%。
【05:03】美元指數下跌 現貨金價創新高
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.64， 跌0.41%。其中，美元兌日圓最新報158.20，升0.07%。
金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報4,758.75美元，升80.17美元或1.71%；日內曾高見4,766.34美元的新高紀錄。
【05:00】油價漲逾1.5%
國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報60.34美元，升0.90美元或1.51%。倫敦布蘭特期油收報64.92美元，漲0.98美元或1.53%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,612.95美元、24小時內跌逾3.6%。
【04:30】恒指夜期收報26,341點 低水147點
恒指夜市期指收報26,341點，跌121點，較恒指收市26,487點，低水147點，成交21,781張。
本港時間1月20日
【22:55】Nvidia跌逾3%
道指最新報48,688點，跌671點或1.36%；納指最新報23,148點，跌366點或1.56%；標普500指數現報6,846點，跌93點或1.34%。
其中，Nvidia最新跌3.11%、Tesla跌2.79%、Amazon跌2.44%、蘋果公司（Apple）挫1.31%。
【22:51】油價跌逾1%
油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.24美元，升0.90元或1.52%；倫敦布蘭特期油每桶報64.79美元，升0.85美元或1.33%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,529.81美元、24小時內約跌2.4%。