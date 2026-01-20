美股｜道指收市跌870點　納指標指挫逾2%　Nvidia及Tesla跌逾4%

市場憂慮美歐關稅戰重燃，美股周二（1月20日）大幅下跌，道指最多曾跌931點，至收市仍跌870點；納指及標指同跌逾2%。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月21日

【05:11】Apple及Amazon同挫逾3%

道指收市報48,488.59點，跌870.74點或1.76%；納指收報22,954.32點，跌561.07點或2.39%；標普500指數收報6,796.86點，挫143.15點或2.06%。

重磅科技股方面，Nvidia挫4.36%、Tesla跌4.17%、蘋果公司（Apple）跌3.46%、Amazon跌3.40%。

【05:05】中概股指數收跌1.45%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.45%。其中，阿里巴巴ADR跌1.86%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【05:03】美元指數下跌 現貨金價創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.64， 跌0.41%。其中，美元兌日圓最新報158.20，升0.07%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報4,758.75美元，升80.17美元或1.71%；日內曾高見4,766.34美元的新高紀錄。

【05:00】油價漲逾1.5%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報60.34美元，升0.90美元或1.51%。倫敦布蘭特期油收報64.92美元，漲0.98美元或1.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,612.95美元、24小時內跌逾3.6%。

【04:30】恒指夜期收報26,341點 低水147點

恒指夜市期指收報26,341點，跌121點，較恒指收市26,487點，低水147點，成交21,781張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間1月20日

【22:55】Nvidia跌逾3%

道指最新報48,688點，跌671點或1.36%；納指最新報23,148點，跌366點或1.56%；標普500指數現報6,846點，跌93點或1.34%。

其中，Nvidia最新跌3.11%、Tesla跌2.79%、Amazon跌2.44%、蘋果公司（Apple）挫1.31%。

【22:51】油價跌逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.24美元，升0.90元或1.52%；倫敦布蘭特期油每桶報64.79美元，升0.85美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,529.81美元、24小時內約跌2.4%。