美股｜特朗普稱不會武力奪取格陵蘭 道指早段反彈逾200點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示不會武力奪取格陵蘭，美股周三（1月21日）早段上揚，道指最新升逾200點。
本港時間1月21日
【22:56】Nvidia漲1.5%
道指最新報48,758點，升270點或0.56%；納指最新報23,092點，升138點或0.60%；標普500指數現報6,841點，漲44點或0.66%。
其中，Nvidia最新升1.53%、Amazon漲0.24%、蘋果公司（Apple）升0.16%。
【22:53】油價微跌
油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.31美元，跌0.05元或0.08%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌0.07美元或0.11%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,433.50美元、24小時內約跌1%。
