美股｜特朗普稱不會武力奪取格陵蘭　道指早段反彈逾200點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示不會武力奪取格陵蘭，美股周三（1月21日）早段上揚，道指最新升逾200點。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間1月21日

【22:56】Nvidia漲1.5%

道指最新報48,758點，升270點或0.56%；納指最新報23,092點，升138點或0.60%；標普500指數現報6,841點，漲44點或0.66%。

其中，Nvidia最新升1.53%、Amazon漲0.24%、蘋果公司（Apple）升0.16%。

【22:53】油價微跌

油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.31美元，跌0.05元或0.08%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌0.07美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,433.50美元、24小時內約跌1%。